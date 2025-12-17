CANLI | Fatih Karagümrük-İstanbulspor ZTK Grup Aşaması

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ile başlıyor.

İKİ TAKIM DA ÜÇ PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede tarafların hedefi grup aşamasına 3 puan ile başlamak ve kalan zorlu maçlar öncesi motive olmak. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, R. Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, D. Johnson, M. Doh, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Serginho, A. Gray

Uğur Okulları İstanbulspor: Alp Tutar, Enes Köseoglu, Musab Ayberk Çolak, Demir Mermerci, İzzet Erdal, İsa Dayaklı, Bilal Berat Polat, A. Cham, Ertuğrul Sandıkcı, Enver Cenk Şahin, Mustafa Sol