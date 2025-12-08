08 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri CANLI | Beşiktaş-Gaziantep FK

CANLI | Beşiktaş-Gaziantep FK

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 10:14 Güncelleme: 08.12.2025 20:20
CANLI | Beşiktaş-Gaziantep FK

Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Bayo, Maxim

CANLI | Beşiktaş-Gaziantep FK

BEŞİKTAŞ'A GALİBİYET ŞART

Ligde siyah-beyazlılar 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş bu maçı kazanarak kötü gidişatı durdurmak istiyor (İHA)Beşiktaş bu maçı kazanarak kötü gidişatı durdurmak istiyor (İHA)

13. RANDEVU

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 5, kırmızı-siyahlılar ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 13 gole engel olamadı. İki ekip arasında ligde oynanan son müsabakayı Güneydoğu temsilcisi, İstanbul'da 2-1 kazandı.

DOLMABAHÇE'DE GALİBİYETİ UNUTTU

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Kartal, Samsunspor ile berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu dönemde deplasmanda çıktıkları 4 müsabakada 3 kez galip geldi. Beşiktaş, son iç saha galibiyetini ligin 6. haftasında Kocaelispor'a karşı 2-1'lik skorla elde etmişti.

Siyah beyazlılar evinde 3 maçtır galibiyet göremedi (İHA)Siyah beyazlılar evinde 3 maçtır galibiyet göremedi (İHA)

KARTAL'DA 2 EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Gaziantep FK müsabakasında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta son antrenmanlarda takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın oynayıp oynamayacağı ise yapılacak son idmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi tarafından kararlaştırılacak.

UDUOKHAI SINIRDA

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai ceza sınırında yer alıyor. Alman futbolcu, Gaziantep FK maçında kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Uduokhai (AA)Uduokhai (AA)
KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Gaziantep FK müsabakasını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Galatasaray Nijeryalı yıldızı radarına aldıGalatasaray Nijeryalı yıldızı radarına aldı GALATASARAY NİJERYALI YILDIZI RADARINA ALDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI | Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI | Beşiktaş-Gaziantep FK
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör