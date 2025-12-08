Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile berabere kaldı! Derbi öncesi kritik kayıp

Fotoğraf (İHA)

Mücadele dengeli başlarken, konuk ekip Gaziantep FK 7. dakikada Mohammed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş bu gole 35. dakikada El Bilal Touré ile yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

İkinci yarıda oyun yine dengeli bir şekilde sürerken, Gaziantep FK'da Bayo bir kez daha sahneye çıkarak takımını yeniden öne geçirdi: 1-2.

Siyah-beyazlılarda El Bilal Touré sadece 4 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.