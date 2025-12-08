Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile berabere kaldı! Derbi öncesi kritik kayıp
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayarak skoru dengelemeyi başardı. Ancak Beşiktaş, geri dönüşüne rağmen galibiyet golünü bulamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte karşılaşmada yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele dengeli başlarken, konuk ekip Gaziantep FK 7. dakikada Mohammed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş bu gole 35. dakikada El Bilal Touré ile yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.
İkinci yarıda oyun yine dengeli bir şekilde sürerken, Gaziantep FK'da Bayo bir kez daha sahneye çıkarak takımını yeniden öne geçirdi: 1-2.
Siyah-beyazlılarda El Bilal Touré sadece 4 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
2. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Orkun Kökçü, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Ndidi vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.
7. dakikada Perez'in savunma arkasına gönderdiği uzun pas sonrası Gökhan topu ıskaladı. Savunma arkasında topu kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
21. dakikada ceza yayında Ndidi'nin ceza sahası içi sol çaprazına pasında Orkun şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
28. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Zafer topu çelmeyi başardı.
35. dakikada Gökhan sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Zafer topu çıkardı.
35. dakikada Ogün'ün geri pasında kaleci Zafer topu uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası yakınında pres yapan Toure'nin vücuduna çarpan top ağlara gitti. 1-1
45+1. dakikada Cerny sağ taraftan topu ceza sahasına çevirdi. Toure'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Zafer topu iki hamlede kontrol etti.
(İKİNCİ YARI)
46. dakikada Cerny'nin ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Zafer soluna uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında Rashica topu içeri çevirdi. Arka direğe açılan topa Toure vuruşunu yaptı, savunma araya girerek golü engelledi.
50. dakikada Gökhan'ın uzun pasında Toure ceza sahası içi sağ çaprazında topu aldı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Zafer topu kontrol etti.
61. dakikada Rashica'nın ceza sahası içinden vuruşunda savunmaya çarpan top yandan az farkla kornere gitti.
66. dakikada Camara orta alanın solundan ceza sahasına derinlemesine bir pas gönderdi. Penaltı noktası yakınında Emirhan'dan vücut çalımıyla sıyrılan Bayo, yerden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2
70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cerny topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Abraham, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2
72. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkun kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Zafer soluna uzanarak topu çıkarmayı başardı.
74. dakikada Ndidi'nin ceza sahası dışından gelişine yaptığı sert şutta kaleci Zafer son anda uzanarak topu kornere çeldi.
76. dakikada soldan kullanılan korner sonrası Paulista kafayı vurdu, kaleci Zafer son anda topu tekrar kornere çeldi.
90+2. dakikada Cerny, sağdan topu ceza sahasına çevirdi. Ön direkte Abraham'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
