Spor yazarları dev derbiyi yorumladı: Rezil bir hakem uygulaması

Maçın hakemi Yasin Kol derbide verdiği kararlarla karşılaşmaya damga vurdu (AA)

MURAT ÖZBOSTAN-29 MİLYAR TL'LİK İKİ TAKIMDAN FUTBOL RESİTALİ

Maçın sonucuna dair tahmin hem A Spor'da hem de sokakta çok sorulmuş ve tahmininiz ne denmişti!.. Ben de "Berabere biter" diye yanıt vermiştim.. Hem Tedesco hem de Okan Buruk rahat bir uyku uyumuştur.. İki teknik adam da "Bu sonuca sevinmedik" deseler inanmam!.. Zirvede değişen bir şey olmadı.. Şimdi biraz Beşiktaş kafasını taşlara vursun.. O maçları kaybetmese bugün yarışın tam içinde, kalbinde olurdu.. Hâlâ bir şey kaybetmedi!.. Siyah beyazlı takım biraz iç huzuru bulsa bu yolculukta trene biner.. Trabzonspor sağlam adımlarla geliyor.. Fark Galatasaray ile 2'ye indi.. Bordo-mavililer bu sonuca en çok sevinen takım olmuştur.. Bu yarışta sadece Galatasaray ve Fenerbahçe olmaz artık!.. Maça gelirsek kötü bir maçtı.. Doyurucu değildi.. Kadrolar oyunun hakkını vermedi.. Galibiyeti hak eden taraf yoktu.. Kısır bir derbiydi.. Fenerbahçe'ye bakarsak.. Kim iyi oynadı? Yanıtı yok.. Duran'ın golü var işte.. Skoru tayin etti, Fenerbahçe'yi kurtardı.. Galatasaray'da Sane'nin nefis golü vardı.. Çok çalıştı.. Sane, Galatasaray'daki en farklı adamdı.. Ya diğerleri.. Yok.. Birer puanı hak ettiler.. İşte 29 milyar TL'lik derbinin özeti buydu.. Bize hiçbir şey sunmadılar.. Vasat altı bir derbiydi.. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye deseler ki 1-1 maç bitecek.. Vallahi kabul ederlerdi!.. G.Saray lider geldi, lider döndü.. F.Bahçe de G.Saray'a bu kez Kadıköy'de yenilmedi.. Hepsi bu! Ve Yasin Kol, maçın ağırlığını kaldıramadı. Buna da şaşırmadık! Bu arada kendini bilmez bir insanın attığı çakmak, Kazımcan'ı kör edebilirdi. Bu kişinin tespit edilip, 6222'den neyse cezasının verilmesi önemlidir.

LEVENT TÜZEMEN-TEK BİR HATAYLA GALİBİYET KAÇTI

Galatasaray, Kadıköy'den hem lider olarak döndü hem de ezeli rakibini evinde yenme fırsatını son dakikada kaçırdı. Okan Buruk'un elinde 'kalan sağlar bizimdir' anlayışında bir kadro vardı. Lemina ve golcü Osimhen'in derbiye yetişmesi G.Saray'a psikolojik olarak çok olumlu yansıdı. Özellikle G.Saray ilk yarıda oyunun temposunu kontrol ederken rakibine pozisyon vermedi. Sane'nin vuruşuyla gelen gol, G.Saray'ın Kadıköy'de daha güvenli, yardımlaşması ön planda bir oyun ortaya koymasını sağladı. Osimhen, belki çok fazla etkili değildi ama sürekli hareket halinde olduğu için F.Bahçe defansının çok fazla öne çıkmasını engelledi. Sara bağlantı oyuncusu olurken zaman zaman etkili paslar verdi, İlkay'ın daha rahat hareket etmesini sağladı. Okan Buruk'un, Sanchez'i sağ beke, Lemina'yı stopere koyması belki bir çaresizlikti ancak defansif anlamda G.Saray, başarılı oldu. Barış Alper, Leroy Sane, ikili mücadelelerde Semedo-Brown ikilisini hayli yıprattı. Torreira, orta sahada ahtapot gibi mücadele ederken F.Bahçe'nin ataklarını orta alanda durdurma adına çok başarılıydı. Yedeklerin olmadığı bir sol bekte görev yapan Kazımcan, çok fazla darbe almasına rağmen görevini başarıyla yaptı, basit oynadığında etkiliydi. Buruk, derbiye belli ki özel olarak hazırlanmış. Maçı kulübeden 12. adam gibi yönetti. Top G.Saray'a geçtiğinde oyuncularını nereye pas yapacakları konusunda sürekli uyardı. Duran'ın golünde G.Saray defansı ilk hatasını yaptı. Hakem Yasin Kol, ilk yarıda başarılıydı ama ikinci yarı oyunun kontrolünü elinden kaçırdı.

MUSTAFA ÇULCU-REZİL BİR HAKEM UYGULAMASI

Her iki takım da kontrollü ve güvenli oyunu tercih etti. Tedesco bu maça iyi hazırlanmamış... Korkunun derbiye faydası yok. Yasin Kol son 6 derbide 4 kez sahada. Maça basit temaslara fauller çalarak oyunu keserek başladı. Semedo'ya gecikmeli ve avantaj sonrası Lemina'ya gösterdiği sarılar doğru. Sane'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Brown'a sarı göstermeliydi, göstermedi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Skriniar topu koluyla oynuyor, hakem görüyor ama işi ülke ikliminde klasik uygulama VAR'a bırakıyor. VAR müdahalesi doğru.