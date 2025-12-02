Spor yazarları dev derbiyi yorumladı: Rezil bir hakem uygulaması
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın son bölümünde kalesinde gördüğü golle üç puanı kaçırdı. Ancak karşılaşmanın önüne geçen asıl konu, hakem Yasin Kol’un tartışmaya neden olan kararları oldu. Spor yazarları da köşelerinde derbinin hem futbolunu hem de hakem performansını değerlendirdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı mücadeleden son dakikalarda yediği golle 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.
Maçta goller Leroy Sane ve Jhon Duran'dan gelirken kritik karşılaşmaya hakem Yasin Kol'un verdiği hatalı kararlar damga vurdu. Spor yazarları dev derbiyi köşelerinde yorumladı.
İşte spor o köşe yazıları...
BÜLENT TİMURLENK-KEMERBURGAZ'A LİDER DÖNDÜ
Eksik kalmış Trabzonspor ve Beşiktaş'ı derbilerde mağlup edip, Rize deplasmanında 5 golle kazanınca Fenerbahçe'nin ligin ikinci haftasında Galatasaray'ı şampiyon ilan edenler tarafından bu derbinin favorisi ilan edilmesi "yeni" normalimiz. Eldeki eksiklere bakarsak doğru ilk 11 ile çıkan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un Lemina'yı stopere çekmesi daha dar alanda sakatlığa kapalı bir oyun, sağ bekte Davinson Sanchez ise Arda ihtimali varken tecrübeyi tercih etmek demekti. Bu kadrolarla geçişi oynayacak olan takım avantajlı olacaktı. İlk yarıda kontrolü elinde tutan Galatasaray'ın geri dönüşlerdeki başarısı ev sahibini tıkadı. İki kanat Kerem ve Nene, karşılarında orijinal bekler yokken bile dublörlere üstünlük sağlayamadılar. Sıkışan oyunda bir yetenek çıkar ortaya, Alpler'de slalom yaparcasına bir gidiş ve son vuruş.
Leroy Sane'nin elmas olduğu gerçeği. İkinci yarıda Galatasaray'ın derinde karşılarken yüksek topların sıkıntı yapması kuvvetle muhtemeldi. Okan Buruk, yorulan İlkay Gündoğan'ı doğru zamanda oyundan aldı ve Lemina orta sahaya, Arda'yı stopere çekti. 42 uzaklaştırma, kazanılan 20 hava topu, 55 ikili mücadele kazanma ve 11 top kapma Galatasaray'ın takım savunmasının rakamlarla ne yaptığını açıkça gösteriyor. Fenerbahçe, 2 isabetli şutla bitirdi maçı evinde. Biri Jhon Duran'ın namağlup apoletini söktürmeyen golü. Kendilerince havayı yakaladıkları bir derbi öncesini bu kez sakin geçirdiler ama yine olmadı. Galatasaray lider geldiği Kadıköy'den ikinci yarıda hücumda eksik kalsa da kadrosunda tüm eksiklerine rağmen takım oyunu ile lider dönmeyi başarıyor Kemerburgaz'a.
MURAT ÖZBOSTAN-29 MİLYAR TL'LİK İKİ TAKIMDAN FUTBOL RESİTALİ
Maçın sonucuna dair tahmin hem A Spor'da hem de sokakta çok sorulmuş ve tahmininiz ne denmişti!.. Ben de "Berabere biter" diye yanıt vermiştim.. Hem Tedesco hem de Okan Buruk rahat bir uyku uyumuştur.. İki teknik adam da "Bu sonuca sevinmedik" deseler inanmam!.. Zirvede değişen bir şey olmadı.. Şimdi biraz Beşiktaş kafasını taşlara vursun.. O maçları kaybetmese bugün yarışın tam içinde, kalbinde olurdu.. Hâlâ bir şey kaybetmedi!.. Siyah beyazlı takım biraz iç huzuru bulsa bu yolculukta trene biner.. Trabzonspor sağlam adımlarla geliyor.. Fark Galatasaray ile 2'ye indi.. Bordo-mavililer bu sonuca en çok sevinen takım olmuştur.. Bu yarışta sadece Galatasaray ve Fenerbahçe olmaz artık!.. Maça gelirsek kötü bir maçtı.. Doyurucu değildi.. Kadrolar oyunun hakkını vermedi.. Galibiyeti hak eden taraf yoktu.. Kısır bir derbiydi.. Fenerbahçe'ye bakarsak.. Kim iyi oynadı? Yanıtı yok.. Duran'ın golü var işte.. Skoru tayin etti, Fenerbahçe'yi kurtardı.. Galatasaray'da Sane'nin nefis golü vardı.. Çok çalıştı.. Sane, Galatasaray'daki en farklı adamdı.. Ya diğerleri.. Yok.. Birer puanı hak ettiler.. İşte 29 milyar TL'lik derbinin özeti buydu.. Bize hiçbir şey sunmadılar.. Vasat altı bir derbiydi.. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye deseler ki 1-1 maç bitecek.. Vallahi kabul ederlerdi!.. G.Saray lider geldi, lider döndü.. F.Bahçe de G.Saray'a bu kez Kadıköy'de yenilmedi.. Hepsi bu! Ve Yasin Kol, maçın ağırlığını kaldıramadı. Buna da şaşırmadık! Bu arada kendini bilmez bir insanın attığı çakmak, Kazımcan'ı kör edebilirdi. Bu kişinin tespit edilip, 6222'den neyse cezasının verilmesi önemlidir.
LEVENT TÜZEMEN-TEK BİR HATAYLA GALİBİYET KAÇTI
Galatasaray, Kadıköy'den hem lider olarak döndü hem de ezeli rakibini evinde yenme fırsatını son dakikada kaçırdı. Okan Buruk'un elinde 'kalan sağlar bizimdir' anlayışında bir kadro vardı. Lemina ve golcü Osimhen'in derbiye yetişmesi G.Saray'a psikolojik olarak çok olumlu yansıdı. Özellikle G.Saray ilk yarıda oyunun temposunu kontrol ederken rakibine pozisyon vermedi. Sane'nin vuruşuyla gelen gol, G.Saray'ın Kadıköy'de daha güvenli, yardımlaşması ön planda bir oyun ortaya koymasını sağladı. Osimhen, belki çok fazla etkili değildi ama sürekli hareket halinde olduğu için F.Bahçe defansının çok fazla öne çıkmasını engelledi. Sara bağlantı oyuncusu olurken zaman zaman etkili paslar verdi, İlkay'ın daha rahat hareket etmesini sağladı. Okan Buruk'un, Sanchez'i sağ beke, Lemina'yı stopere koyması belki bir çaresizlikti ancak defansif anlamda G.Saray, başarılı oldu. Barış Alper, Leroy Sane, ikili mücadelelerde Semedo-Brown ikilisini hayli yıprattı. Torreira, orta sahada ahtapot gibi mücadele ederken F.Bahçe'nin ataklarını orta alanda durdurma adına çok başarılıydı. Yedeklerin olmadığı bir sol bekte görev yapan Kazımcan, çok fazla darbe almasına rağmen görevini başarıyla yaptı, basit oynadığında etkiliydi. Buruk, derbiye belli ki özel olarak hazırlanmış. Maçı kulübeden 12. adam gibi yönetti. Top G.Saray'a geçtiğinde oyuncularını nereye pas yapacakları konusunda sürekli uyardı. Duran'ın golünde G.Saray defansı ilk hatasını yaptı. Hakem Yasin Kol, ilk yarıda başarılıydı ama ikinci yarı oyunun kontrolünü elinden kaçırdı.
MUSTAFA ÇULCU-REZİL BİR HAKEM UYGULAMASI
Her iki takım da kontrollü ve güvenli oyunu tercih etti. Tedesco bu maça iyi hazırlanmamış... Korkunun derbiye faydası yok. Yasin Kol son 6 derbide 4 kez sahada. Maça basit temaslara fauller çalarak oyunu keserek başladı. Semedo'ya gecikmeli ve avantaj sonrası Lemina'ya gösterdiği sarılar doğru. Sane'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Brown'a sarı göstermeliydi, göstermedi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Skriniar topu koluyla oynuyor, hakem görüyor ama işi ülke ikliminde klasik uygulama VAR'a bırakıyor. VAR müdahalesi doğru.
45+5'te Barış ile kaleci Ederson mücadelesi temiz, penaltı yok. Galatasaray kulübesine sözlü ikazı disiplin açısından ne kadar doğruysa devre arası kendisine itiraz eden Abdülkerim'e ve Fenerbahçeli idari menajere kart çıkarmaması o derece yanlıştı. 66'da hakem ne yaptı ne karar verdi anlayabilene aşk olsun! Skriniar'ın Sara'ya hareketi net sarı (borderline) ama ne faul verdi ne sarı çıkardı. Fenerbahçe ayaktayken oyunu niye durdurduğu belli değil, sonra hakem atışı ile başlattı. İtiraza gelen Ederson'a sarı doğru. Maçı VAR'da Ali Şansalan yönetiyor. Muhtemelen APP için hakeme "oyunu durdur" dedi, rezil bir uygulama yaptılar. Yasin Kol'un performansı futbol iklimimize uygundu.
AHMET ÇAKAR-HAKEM İKİNCİ YARI ÇOK KÖTÜYDÜ
Dün gece bir kez daha gördük ki futbolun adaleti yok. Maça bakıyoruz, son yıllardaki derbilerde seyrettiğimiz en kötü Fenerbahçe. Kalecisinden forvetine kadar tel tel dökülüyorlar. Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynuyor, üstelik sahanın en iyisi Leroy Sane ile de mükemmel bir gol buluyor. Düşünebiliyor musunuz, Sane hem Alvarez'i hem de Skriniar'ı slalom yaparak geçti, şutunu çekti. Oosterwolde'ye çarpan top gol oldu. Bu gole Fenerbahçe reaksiyon gösterir diyorduk, hiçbir şey yok. Galatasaray'ın iki beki sorunluyken Kerem ve Nene koskoca bir sıfırdılar. En-Nesyri de öyle. Aslında Fenerbahçe'de kim vasat oynadı derseniz, vasat bile oynayan tek oyuncu yokken sahaya Jhon Duran çıktı.
Hatırlayın, Beşiktaş maçını Duran'ın son dakikalardaki çok tuhaf golüyle almıştı ama dün gece uzatmalarda bu sefer Duran'ın net bir kafası ile beraberlik geldi. Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor. Dün gece maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur. Gelelim hakem Yasin Kol'a… İkinci yarı hiç beğenmedim. Çok fazla faul ve sarı kart hatası yaptı. O kadar ki verdiği iki sarı kart yanlış, en az 3 sarı kart daha vermesi lazımdı.
ÖMER ÜRÜNDÜL-GALATASARAY İÇİN 1 PUAN KAZANÇ
Dün gece her yönüyle çok kötü futbol sergileyen F.Bahçe, uzatma bölümünde beraberliği kurtardı. İlk devreye bakıyorum; 40 dakika boyunca bütün kontrol G.Saray'da. İyi bir saha parsellemesi ile F.Bahçe'yi oynatmıyorlar, kalelerine yaklaştırmıyorlar ve de fırsat buldukça pozisyon kokluyorlar. F.Bahçe 2-3 pas yapamıyor, hücumda adeta sıfır, sürekli her sıkışan Ederson'a geri pası yapıyor. Adeta bir devrede rekor kırdılar. 2. yarıda G.Saray, biraz daha savunma ağırlıklı oynamaya başladı. Buna rağmen F.Bahçe'den organize bir atak yok. Tabii eksik G.Saray yorulunca F.Bahçe'nin baskısı arttı. Ama ne ilginçtir ki kaleyi bulan ilk şut Alvarez'den adeta geri pası gibi, dakika 87'de. En sonunda Levent'in ortasında Duran beraberliği kurtaran golü attı. G.Saray son saniyede yediği gole üzülecek ama deplasmanda 1 puan da onlar için önemli bir kazanç. Öne çıkan isimler; Torreira, Lemina ve Sara… Bir de en çok takdir edilmesi gereken de çok uzun süre sonra şans bulan ve böyle bir derbide sahaya çıkan Kazımcan'dı. F.Bahçe'de Kerem çok kötüydü, adeta hiçbir şey yapmadı. Nene'nin performansı düşüktü. En-Nesyri çıkarken protestolara uğradı ama taraftar şunu düşünmeli, En-Nesyri oynadığı sürece F.Bahçe ne duran top kullanabildi ne de kanattan orta geldi. Asensio 60 dakika sahada yoktu. G.Saray yorulunca biraz kendini gösterdi. Bir takımın eğer defans bloğu çeşitli nedenlerle değişirse bu ciddi problemdir. Buna ilaveten Osimhen ve İlkay'ın fizik olarak hazır olmadığını göz önüne aldığımızda G.Saray'ın dünkü futbolunu başarılı buldum.
