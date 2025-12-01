Alman Panzeri’ne Duran yanıtı! Kadıköy’de kazanan çıkmadı | MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 1 - 1 GALATASARAY

İki kıtanın tek derbide buluştuğu dev mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı.

Chobani Stadyumu'ndaki kritik maçta düdüğü Yasin Kol çalarken, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yardımcı hakemlik görevini üstlendi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz oldu.

Derbide sahneye çıkan isim, sarı-kırmızılıların Alman panzeri Leroy Sané oldu. Yıldız futbolcu, 37. dakikada kaydettiği golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi ve takımını moral olarak da öne taşıdı.

Sarı-lacivertliler'de 90. dakikada sahneye çıkan Jhon Duran takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte dev derbi, 1-1 beraber sona erdi.