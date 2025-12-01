Alman Panzeri’ne Duran yanıtı! Kadıköy'de kazanan çıkmadı | MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 1 - 1 GALATASARAY
Tüm Türkiye’nin nefesini tutarak beklediği maçta Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Alman panzeri Leroy Sané’nin golüyle öne geçerken, sarı-lacivertlilere bir puanı ise maçın son dakikalarında sahneye çıkan Johan Duran getirdi. İşte mücadelede yaşananlar…
İki kıtanın tek derbide buluştuğu dev mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı.
Chobani Stadyumu'ndaki kritik maçta düdüğü Yasin Kol çalarken, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yardımcı hakemlik görevini üstlendi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz oldu.
Derbide sahneye çıkan isim, sarı-kırmızılıların Alman panzeri Leroy Sané oldu. Yıldız futbolcu, 37. dakikada kaydettiği golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi ve takımını moral olarak da öne taşıdı.
Sarı-lacivertliler'de 90. dakikada sahneye çıkan Jhon Duran takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte dev derbi, 1-1 beraber sona erdi.
MAÇTA İLK GOL
Derbide 37. dakikada Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sané, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
DÜDÜK YASİN KOL'DA
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
23. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan İlkay Gündoğan, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
27. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sara'nın düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
27. dakikada Galatasaray golü buldu. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1.
41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
44. dakikada kullanılan korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.
45+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.
(İKİNCİ YARI)
49. dakikada Sane'nin pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.
60. dakikada Galatasaray etkili geldi. Osimhen'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sanchez'in kale sahası önüne pasında Sane sert vurdu, Skriniar son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
85. dakikada Fred'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Brown'ın pasında topla buluşan Alvarez, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.
90. dakikada soldan kazanılan korner atışını Oğuz Aydın kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortada iyi yükselen Skriniar kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı: 1-1
MAÇ ÖNÜ NOTLAR
MAÇTAN ÖNCE GERGİNLİK YAŞANDI
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde 2 takım sporcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik meydana geldi.
Sarı-kırmızılı takımdan Victor Osimhen ile sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat arasında başlayan gerginliğe daha sonra diğer futbolcular ve teknik heyetler de katıldı.
Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırıldı.
3 TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPILDI
Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray müsabakasında koreografi gösterisi gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium ve kale arkası tribünlerinde görsel bir şölen oluştururken, ışık gösterileri de derbi öncesi beğeni topladı.
ÇAĞLAR VE SZYMANSKİ YETİŞMEDİ
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışan 2 isim de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
SOL BEKTE TERCİH BROWN OLDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde sol bekte Archie Brown'u tercih etti.
Karşılaşma öncesinde Levent Mercan'ın yükselen performansı sebebiyle sol bek belirsizliğini korumuştu.
ESKİ BAŞKAN ALİ KOÇ MAÇI STATTA TAKİP ETTİ
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini yerinde izledi.
Koç, müsabakayı eski genel sekreter Burak Kızılhan ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile takip etti.
4 EKSİK
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışında bulunuyor.
10 FUTBOLCU İLK GALATASARAY DERBİSİNİ YAŞADI
Fenerbahçe'de 10 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Kaleci Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir ve Jhon Duran ise yedek soyundu.
19 YAŞ ALTINDA KAZANAN FENERBAHÇE
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 19 yaş altı müsabakasını sarı-lacivertliler kazandı.
Dereağzı Tesisleri'nde oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Ercüment Sancaklı ve 88. dakikada Haydar Karataş attı.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
