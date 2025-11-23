Serie A’da nefes kesen derbide zafer Milan’ın

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmazken Milan, 54. dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti.

Maçın 73. dakikasında penaltı kazanan Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda, kaleci Mike Maignan meşin yuvarlağı kurtardı ve Milan karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.

Günün diğer maçında Roma, deplasmanda Cremonese'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Roma 27 puanla liderliğe koltuğuna otururken, Milan 25 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi.

Inter ise 24 puanla dördüncü sıraya geriledi.