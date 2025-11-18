19 Kasım 2025, Çarşamba
CANLI | İspanya - Türkiye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 09:29 Güncelleme: 19.11.2025 00:02
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 6. ve son maçında Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’nda İspanya ile karşı karşıya geliyor. Play-Off turunu garantileyen Millilerimiz, İspanya’yı 7 farklı skorla mağlup etmesi halinde turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde edecek. Öte yandan maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geliyor.

La Cartuja Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetiyor. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstleniyor.

İŞTE İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Merino, Fabian Ruiz, Olmo, Pino, Laporte, Cubarsi, Garcia, Oyarzabal, Cucurella

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Salih, Orkun, Barış Alper, Samet, İrfan Can, Ferdi, Deniz

21 yaşındaki Deniz Gül, giydiği ilk A Milli forma maçında ilk golünü kaydetti (AFP)21 yaşındaki Deniz Gül, giydiği ilk A Milli forma maçında ilk golünü kaydetti (AFP)

DENİZ GÜL'DEN BERABERLİK GOLÜ

A Milli Takımımız, Deniz Gül'ün attığı golle beraberliği yakaladı.

GERİ DÖNDÜK

Türkiye, İspanya karşısında 2-1 öne geçti

Türkiye, La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi (AFP)Türkiye, La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi (AFP)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada sol kanattan Cucurella'nın ortasında kale önünde topu alan Olmo'nun kontrol edip vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada Pino'nun pasında ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Olmo'nun sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sağ kanattan Çağlar Söyüncü'nün pasında ceza yayında Deniz Gül topla buluştu. Deniz'in pasında ise ceza sahası dışından Orkun Kökçü'nün sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Unai Simon'da kaldı.

42. dakikada Orkun Kökçü'nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu altıpasta Deniz Gül tek vuruşla ağlara gönderdi. 1-1

45. dakikada Olmo'nun pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Fabian Ruiz'in çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bursa'da 2-0 kazanılan Bulgaristan karşılaşmasının 11'inde 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra sarı kart sınırında yer alan milli futbolcuları da İspanya karşısında riske etmedi.

DENİZ GÜL İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda 21 yaşındaki genç forvet Deniz Gül, kariyerinde ilk kez bir milli maçta ilk 11'de görev aldı. Porto forması giyen Deniz Gül, milli takıma ilk kez geçtiğimiz mart ayında oynanan Macaristan maçlarında aday kadroya dahil edilmişti. Daha önce 4 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan 21 yaşındaki golcü oyuncu, İspanya mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

KAPTAN MERİH DEMİRAL

Ay-yıldızlılarda, İspanya mücadelesine takım kaptanı olarak Merih Demiral çıktı. A Milli Futbol Takımı'nda kaptanlar Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan, Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı. Bu isimlerin yokluğunda İspanya mücadelesinde kaptan Merih Demiral oldu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Millilerin, İspanya'ya konuk olduğu mücadelede Türk taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. İspanya'da yaşayan ve Türkiye ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde toplanmaya başladı. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kalmasının ardından Türk taraflar, stadyumdaki yerlerini aldı. Marşlar ve besteler eşliğinde stadyuma gelen Türk vatandaşlar karşılaşma öncesinde ve sırasında milli takıma destek oldu.

3 İSİM SARI KART SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda 3 isim İspanya karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde mart ayında oynanacak Play-Off yarı finalinde forma giyemeyecek.

