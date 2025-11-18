CANLI | İspanya - Türkiye

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bursa'da 2-0 kazanılan Bulgaristan karşılaşmasının 11'inde 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra sarı kart sınırında yer alan milli futbolcuları da İspanya karşısında riske etmedi.

DENİZ GÜL İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda 21 yaşındaki genç forvet Deniz Gül, kariyerinde ilk kez bir milli maçta ilk 11'de görev aldı. Porto forması giyen Deniz Gül, milli takıma ilk kez geçtiğimiz mart ayında oynanan Macaristan maçlarında aday kadroya dahil edilmişti. Daha önce 4 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan 21 yaşındaki golcü oyuncu, İspanya mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

KAPTAN MERİH DEMİRAL

Ay-yıldızlılarda, İspanya mücadelesine takım kaptanı olarak Merih Demiral çıktı. A Milli Futbol Takımı'nda kaptanlar Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan, Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı. Bu isimlerin yokluğunda İspanya mücadelesinde kaptan Merih Demiral oldu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Millilerin, İspanya'ya konuk olduğu mücadelede Türk taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. İspanya'da yaşayan ve Türkiye ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde toplanmaya başladı. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kalmasının ardından Türk taraflar, stadyumdaki yerlerini aldı. Marşlar ve besteler eşliğinde stadyuma gelen Türk vatandaşlar karşılaşma öncesinde ve sırasında milli takıma destek oldu.

3 İSİM SARI KART SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda 3 isim İspanya karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde mart ayında oynanacak Play-Off yarı finalinde forma giyemeyecek.