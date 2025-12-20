Murat Övüç tutuklandı
Sosyal medyada başörtüsü taktığı paylaşımla gündem olan fenomen Murat Övüç, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından başörtüsü takarak bir video yayınlayan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, tartışmalara neden olmuştu.
TUTUKLANDI
Başörtüsü takarak başörtüsünü aşağılayan bir video paylaşan Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı.
Övüç, adli makamlarca cezaevine gönderildi.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Övüç 5 Ocak'ta da başörtülü videosu nedeniyle 'dini değerleri aşağıladığı' gerekçesiyle gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Sosyal medya ünlüsünün Instagram hesabı da erişime engellenmişti.