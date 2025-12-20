Yaşam

Murat Övüç tutuklandı

Sosyal medyada başörtüsü taktığı paylaşımla gündem olan fenomen Murat Övüç, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından başörtüsü takarak bir video yayınlayan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, tartışmalara neden olmuştu.

TUTUKLANDI

Başörtüsü takarak başörtüsünü aşağılayan bir video paylaşan Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı.

Övüç, adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Murat Övüç'ün eski paylaşımı / Kaynak: Sosyal medyaMurat Övüç'ün eski paylaşımı / Kaynak: Sosyal medya

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Övüç 5 Ocak'ta da başörtülü videosu nedeniyle 'dini değerleri aşağıladığı' gerekçesiyle gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya ünlüsünün Instagram hesabı da erişime engellenmişti.