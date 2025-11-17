Naim Süleymanoğlu’nun hatırasına Türkiye’den destek: Doğduğu ev müzeye dönüştürüldü

Giriş Tarihi: 17.11.2025 12:15

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk spor tarihinin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun müzeye dönüştürdükleri Bulgaristan'daki büyüdüğü evi yarın açacaklarını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türk spor tarihinin büyük efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'daki evini müzeye dönüştürdük. Merhum milli sporcumuzun Bulgaristan'da büyüdüğü evin kapılarını bir anı evi olarak yarın yeniden aralıyoruz. Cep Herkülü'nün evi TİKA'nın titiz çalışmasıyla bir hafıza mekanına dönüştü. Onun mücadelesi ve azmi artık burada yaşayacak. Bu anlamlı adımın hem Naim Süleymanoğlu'nun hatırasını yaşatacağına hem de gelecek kuşaklara ilham vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu ev müzeye dönüştürüldü (AA)

KIRCAALİ MERKEZ CAMİSİ DE AÇILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Naim Süleymanoğlu'nun bir dönemin acılarını, gururunu ve direncini duvarlarında taşıyan Bulgaristan Mestanlı'daki evinin kapıları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından açılacak.

Aynı coğrafyada, Türkiye'nin katkılarıyla yükselen Kırcaali Merkez Camisi'nin açılışı ise Süleymanoğlu'nun anı evi gibi yine Bakanlar Ersoy ve Bak'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kırcaali Merkez Camisi aynı zamanda Bulgaristan'da külliyesi bulunan tek cami olma özelliği taşıyor.