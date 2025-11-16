Dünya Kupası yolunda muhtemel rakiplerimiz belli oldu | Kura çekimi ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye, Bursa’da Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek grupta ilk iki sırayı garantiledi. Dünya Kupası yolunda play-off oynayacak millilerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu.
026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Chernev (kendi kalesine) kaydetti.
Gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden Türkiye, puanını 12'ye yükseltip ikinci sırada yer alırken, puansız Bulgaristan son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Gürcistan'ı 4-0 yenen İspanya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.
GOL AVERAJI FARKI 14
Milli takım, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak.
KURA ÇEKİMİ PERŞEMBE GÜNÜ
Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.
İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...
1. TORBA
1- Türkiye
2- İtalya
3- Ukrayna
4- Polonya
2. TORBA
1- Macaristan
2- İskoçya
3- Çekya
4- Slovakya
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye 2026 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Türkiye’nin direkt katılma şansı var mı?
- Başında beklemenize gerek yok! Sütün taşmasını engelleyen o yöntem
- FIFA 2026 DÜNYA KUPASI | Türkiye’nin play-off muhtemel rakipleri kimler?
- Gönül Dağı’nda Leyla karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında?
- Buzdolabını açtıran ses! Stresliyken neden daha çok yiyoruz?
- Güzellik rutininize ekleyin! Parlak cilt ve gür saçlar için doğal destek: Sırrı fincanda
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 8 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Yok sayıldı, servetlik oldu! Dünyayı değiştiren tarihi harita açık artırmada
- YDS ne zaman, saat kaçta? YDS/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Sadece yorgunluk sanmayın! Ayaklarınızdaki bu değişim ne anlama geliyor?
- Bu burçlar adeta nezaket dersi veriyor: En kibar ve saygılı 3 burç
- Fırçaya fazla mı sıkıyorsunuz, az mı? Her yaş için ne kadar diş macunu yeterli?