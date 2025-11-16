Dünya Kupası yolunda muhtemel rakiplerimiz belli oldu | Kura çekimi ne zaman?

Millilerimiz Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 ile geçti (AA)

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Chernev (kendi kalesine) kaydetti.

Gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden Türkiye, puanını 12'ye yükseltip ikinci sırada yer alırken, puansız Bulgaristan son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Gürcistan'ı 4-0 yenen İspanya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.

GOL AVERAJI FARKI 14

Milli takım, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak.

KURA ÇEKİMİ PERŞEMBE GÜNÜ

Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.