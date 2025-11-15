Bursa'da galibiyet rüzgarı! Türkiye Bulgaristan'ı 2 golle devirdi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa’da Bulgaristan’ı 2 golle mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte millilerimiz, play-off u garantiledi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaştı.
Milliler maçtan 2-0 galip ayrıldı. Maçın gollerini 16. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Atanas Chernev (k.k) kaydetti. Bu sonuçla Türkiye play-off'u garantiledi.
A Milli Takım grupta son maçında İspanya'ya konuk olacak. Bulgaristan ise Gürcistan'ı ağırlayacak.
MAÇTA İLK GOL
A Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle Bulgaristan karşısında 1-0 öne geçti. Çalhanoğlu, gol sevincini Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan 20 kahramanımıza armağan ederek asker selamıyla tribünlere döndü.
İKİNCİ GOL GELDİ
Türkiye Bulgaristan karşısında ikinci golü buldu
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
11. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın pasında kale önünde Kerem'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
15. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda rakip oyuncu barajda topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0
21. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem'in plasesinde kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
42. dakikada ceza yayı önünde Despodov'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Kenan'ın pasında Kerem'in şutunu kaleci direk dibinden kornere çeldi.
(İKİNCİ YARI)
56. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rusev'in sert şutunda top yan direkten döndü.
66. dakikada Arda'nın sağ kanattan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Kenan Yıldız çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
78. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Rusev'in plasesini kaleci Uğurcan kornere çeldi.
84. dakikada sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chernev topu kalesine gönderdi. 2-0
90. dakikada gelişen kontratakta sol kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Yusuf Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mitov'da kaldı.
