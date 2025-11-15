Bursa’da galibiyet rüzgarı! Türkiye Bulgaristan’ı 2 golle devirdi

Bir pozisyonda milli oyuncu Zeki Çelik (sağda) ile Bulgaristan oyuncusu Kiril Despodov (solda) mücadele etti.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın pasında kale önünde Kerem'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

15. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda rakip oyuncu barajda topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

21. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem'in plasesinde kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

42. dakikada ceza yayı önünde Despodov'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Kenan'ın pasında Kerem'in şutunu kaleci direk dibinden kornere çeldi.

Bir pozisyonda milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu (sağda) ile Bulgaristan oyuncusu Andrian Kraev (8) mücadele etti (AA)

(İKİNCİ YARI)

56. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rusev'in sert şutunda top yan direkten döndü.

66. dakikada Arda'nın sağ kanattan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Kenan Yıldız çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

78. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Rusev'in plasesini kaleci Uğurcan kornere çeldi.

84. dakikada sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chernev topu kalesine gönderdi. 2-0

90. dakikada gelişen kontratakta sol kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Yusuf Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mitov'da kaldı.