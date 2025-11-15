CANLI | Türkiye - Bulgaristan
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 5. maçında Bursa’da Bulgaristan ile karşılaşıyor. Son iki maçta 10 gol atan Montella’nın öğrencilerinde hedef yine galibiyet. Karşılaşmayı ahaber.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. maçında Bursa'da Bulgaristan ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem
BULGARİSTAN: Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov; Gruev, Krastev, Kraev; Dimitrov, Rusev, Despodov
MAÇTA İLK GOL
A Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle Bulgaristan karşısında 1-0 öne geçti. Çalhanoğlu, gol sevincini Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan 20 kahramanımıza armağan ederek asker selamıyla tribünlere döndü.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
11. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın pasında kale önünde Kerem'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
15. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda rakip oyuncu barajda topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0
21. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem'in plasesinde kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
42. dakikada ceza yayı önünde Despodov'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Kenan'ın pasında Kerem'in şutunu kaleci direk dibinden kornere çeldi.
