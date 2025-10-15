Ensendeyiz İspanya! Spor yazarları Gürcistan zaferini yorumladı: Yanardağ ordusu
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Kocaeli’de Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti ve ilk iki sıra için büyük avantaj elde etti. Spor yazarları kritik karşılaşmayı değerlendirirken milli takımımıza övgüler yağdırdı. İşte detaylar...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.
PUANIMIZI 9'A YÜKSELTTİK
Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimizin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi.
Gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden Türkiye puanını 9'a yükseltirken, Gürcistan 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Bulgaristan'ı 4-0 yenen İspanya 12 puanla liderliğini sürdürdü. Son sıradaki Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.
Spor yazarları millilerimizin kritik galibiyetini değerlendirdi.
MURAT ÖZBOSTAN - MUTLU OLMAK İÇİN SEBEP ÇOK
Kocaeli'deki atmosfer tam bir volkan gibi patladı, taraftar müthiş ötesiydi! Goller geldikçe daha da coştular; tezahüratlar, bayraklar, meşaleler, gösteriler… Adeta bir kale duvarı örmüşlerdi Ay-Yıldızlı takıma, Gürcistan nefes bile alamadı.. Bu zaferin bir numaralı kahramanı oldular. Hiç susmadılar. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Fenerbahçeli herkes oradaydı. İşte bu bizim özlediğimiz tabloydu. Helal olsun Kocaeli'ye…
Tribünler kadar özellikle ilk bölümde taktik de harikaydı, Montella resmen sahaya bir satranç tahtası kurmuş! 4-2-3- 1 dizilişiyle orta sahayı kalabalık tutup, hızlı kanat bindirmeleriyle (özellikle Arda ve Kenan'ın hareketliliği) Gürcistan'ı darmadağın ettiler. Merih'in hava hakimiyeti ve Yunus'un son vuruşları, Kenan'ın muhteşem golü, Hakan'ın asistleri. Set hücumları mükemmel işledi. Savunmada da kompakt duruş, kontra riskini minimize etti. Planımız muhteşem işledi. İspanya'dan iki gol yiyen Gürcistan'ı yok ettik bu bölümde. İkinci yarıdaki tempo düşüşüne rağmen savunma hattını (Merih önderliğinde) sağlam tuttuk. İkinci devrenin orta bölümü çok stresliydi, rakibe çok pozisyon verdik, golü de kalemizde gördük. Bunlar biraz oyun disiplinden kopmamızın nedeniydi, tabii ki topu da rakibe bırakınca Gürcistan 'nasıl olsa yeniliyorum' diye saldırdıkça saldırdı.
Sonuca gelirsek final niteliğinde bir maçı kazandık, dokuz puana ulaştık. Artık play-off %95 cebimizde. Mutlu olmamız için sebepler çok, üzülmemiz gereken tek şey ise Konya'da İspanya'dan yediğimiz fark. Harika takımımıza bakınca İspanya maçının sonucuna insan daha çok üzülüyor.
LEVENT TÜZEMEN-DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK BİZE YAKIŞIR
Türk Milli Takımı'na Dünya Kupası'na gitmek çok yakışır. 3 gün arayla önce Bulgarlar'a 6 gol atan, Gürcüler'i 4 golle geçen ve toplamda 10 gol atan Milli Takım oynadığı oyunla izleyenlere güven ve mutluluk verdi. Güzel oyunun temelinde yetenekli, becerikli, kaliteli, dengeli ve birbirini tamamlayan oyuncu grubuna sahip olmamazın etkisi var. Kocaeli tribünlerinin hazırladığı konforlu tezahüratlar, A Milli Takım'ın coşkulu, arzulu, istekli ve kazanma duygusu yüksek, keyif veren bir maç izlememizi sağladı. Millilerin motivasyonu ve hırsı "Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" inancındaydı. İlk 15 dakikada golü erken bulmak adına telaşlıydık. Abdülkerim'in mühendis ölçüsündeki uzun pasına koşu yapan Kenan Yıldız'ın akıllı bir aşırtma ile attığı gol Gürcistan adına sonun başlangıcı oldu. Gövdeli galibiyet "Play-off" kapısını ardına kadar açtı. Sahanın her yerine basan millilerimiz coşkuyu hep yüksek tuttu. Önde yaptığımız baskı Gürcü savunmasının dengesini bozdu. İki duran topta Hakan'ın ölçülü ortalarında iki kafa golüne imza atan Merih'in doğru pozisyon alması akıl doluydu. Özellikle İsmail orta alanı tek başına tuttu. Eren ile birlikte Kenan'ın kanat bindirmeleri etkiliydi. Kerem belki çok top kaybı yaptı ama önde yaptığı koşular, Gürcü savunmasına telaş yaptırdı. Yunus'un attığı gol öncesi Kerem'in topa dokunup başlattığı atak değerliydi. Hakan oyunun liderliğini yaparken hem etkili ortalar yaptı hem fazlasıyla koştu. Bir uyarı; Montella'nın, skor üstünlüğüne kavuşan takımın "Maç bitti" rehavetine girmesini önlemesi gerekir.
FATİH DOĞAN-ENDENDEYİZ İSPANYA
15 yıl önce Tiflis'te atılan doğru "akademi" yapılanmasının meyvelerini toplayan komşu Gürcistan'a Türkiye, "Dikkat! Senden iyisi var" dedi.
Gürcistan'a karşı iki maçta dışarıda- içeride aldığımız net ve farklı galibiyetler ile "Siz EURO 2024'e katılıp performansınızla iyi bir takım olduğunuzu ispat ettiniz ama Türkiye olarak sizden daha kaliteli ve tecrübeli bir takımız" mesajı birnevi meydan okumasıydı.
Hızlı ve kademe becerisi yüksek İsmail'le başlamak Montella'nın doğru bir kararıydı. Maçtan önce İsmail-Orkun-Hakan üçlemesinin dinamik orta saha için daha iyi olacağı görüşüne sahip olsak da İsmail- Hakan Çalhanoğlu'nun çok etkili performansı bu ihtiyacı karşıladı. Montella'nın tercihleri Gürcülerin güçlü kanatlarının etkisini kırdı. Hakan Çalhanoğlu'nun oyunu, liderliği kıymetliydi. Kenan'ın yıldız olarak sahne alması Avrupa'da "yıldız çocuk" manşetlerini ne kadar hak ettiğini atakları ve golüyle gösterdi. Yunus'un gol, Arda'nın oyun katkısını da göz ardı etmemek lazım. Ancak gecenin en parlayan yıldızı Merih Demiral'dı. Takıma kaptanlardan biri olarak verdiği katkı kadar attığı 2 golle de alkışı fazlasıyla hak etti.
En iyi ikincilerden biri olarak Play-Off'a daha avantajlı girmeyi garantiledik. Ancak grubun ve 2026 Dünya Kupası'nın favorisi İspanya'ya bir mesaj yolladık: İlk maçı 6-1 kaybetmiş olabiliriz. Ama ensenizdeyiz. En küçük bir hata ve motivasyon kaybınızda, özellikle de İspanya'da her türlü ihtimali değerlendirmek için hazır olacağız.
MUSTAFA ÇULCU- PENALTI VERMELİYDİ
Kocaeli tribünlerinin 17 yıllık Milli Takım özlemi ile muhteşem desteği takdire değer. Gürcistan ilk 5 dakika önde baskı, istek ile başladı. Özellikle Arda'yı faullerle oynatmamaya çalıştılar. İlk yarıda biz 5, onlar 10 faul yaptı. Oyunun kontrolünü 5. dakikadan sonra elimize aldık. Kalitemizi ortaya koyduk. Öyle ki Gürcistan'ın o önde baskı isteğini ve hırsını kırmayı geçtim, oynadığımız müthiş coşkulu ve akıl dolu oyunumuzla sahaya gömdük. Savunma arkasına ve araya attığımız paslar, duran toplarda öne gelen uzun oyuncularımız agresif pres, ikinci topları kazanma, yardımlaşma, her şey muhteşemdi. İsmail'in mücadelesini, hırsını seyrederken gözlerim yoruldu. Hakan'ın liderliğinde çağdaş futboldan örnekler sundular. 3 maçta duran top ve sağ kanat organizasyonlarından birbirinin aynı 7-8 gol buldular. Hepsi harikaydı. Farkı yakaladıktan sonra motivasyon kaybı yaşadığımız dakikalarda gol yedik. 2. yarı özellikle son anlarda zorlandık analize muhtaç bölümlerdi. Federasyon Başkanı Razvan Burleanu'nun FIFA Konseyi'ne ve UEFA İcra Kurulu'na 2021'de girişi ile birlikte hareketlenen Romanya hakemliğinde İstvan Kovacs'ın ardından 1. kategoride bulunan 3 hakemden biri Petrescu. 42 yaşında, iletişimi olmayan, donuk, gergin bir hakem. Onu 5-1'lik Beşiktaş- Lugano maçından hatırlıyoruz.
Maçın başında Eren-Kochorashvili mücadelesinde penaltı bekledik ki dikkatsiz hareketten penaltı olmalıydı, hakem 'devam' dedi. VAR'ın karışamayacağı, sahada verilmesi gereken penaltıydı. Kenan ile attığımız ilk golde çıplak gözle Gochaleishvili'nin ofsaytı bozduğu görülüyor. VAR onayladı, gol temiz.
ZEKİ UZUNDURUKAN - YANARDAĞ ORDUSU
Kocaeli Stadı'nda atmosfer muhteşemdi. Duygulandıran kareografi ve 'Türk Önde Türk ileri' pankartı, muhteşem bir zaferin adeta hazırlayıcısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol tribününde yerini alması ve attığımız o muazzam üçüncü golümüzü alkışlaması, gecenin en güzel görüntüsü olarak hafızalarımıza kazındı. Dünya Kupası yolunda Gürcistan maçının ayrı bir önemi vardı, çünkü kazanmamız halinde ikinciliğimiz yüzde 99 garanti olacaktı. Maça müthiş bir ön alan baskısı ile başladık. Hatta önde öyle bir baskı yaptık ki, Kerem Aktürkoğlu'nun bir ara içine atom karınca kaçmış gibiydi. Bu baskı ile Gürcistan'a adeta top göstermedik. Önce Kenan ile perdeyi açtık. Sonrasında Merih Demiral ve Yunus'un golleriyle ilk yarıda farka gittik. Arda Güler, takımımızı bir maestro gibi yönetti. Hakan ve İsmail ile orta alanda rakibe nefes aldırmadık. İlk yarıda ürettiğimiz çılgınlıkta Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı'nın da büyük payı vardı. Bu iki oyuncumuz da hücuma müthiş destek verdi.
İkinci yarıya da çok iyi başladık. Duran topları adeta zehir gibi kullanan bir Hakan Çalhanoğlu var. Kaptan ortaladı, Merih Demiral duble yaptı. Daha 52. dakikada büyük fark geldi. Gürcistan'ı sahadan silerken, 4. golden sonra rehavete girdik. Rakibin topla oynamasına izin verdik. Bu dakikalarda gol de yedik. Üst üste oyuncu değişiklikleri ile sahada dik durduk. Sonuç olarak artık ikinciliğimiz garanti gibi. İki maçta tam 10 gol attık. Hocamız Montella çok formda. Millilerimiz çok formda. Bu harika Milli Takım'a Dünya Kupası'nda yer almak çok yakışacak. Bu Milli Takım Dünya Kupası'na katılmakla kalmayacak. Turnuvaya da damgasını vuracak. Tıpkı 2002'deki gibi! Bir alkış da TFF Başkanı'na! Başkan'ın hakkını teslim etmek gerek. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, daha göreve geldiği ilk gün, çıktı ve tartışılan Montella'nın arkasında dağ gibi durdu. Milli Takım'ı tartışmalardan uzak tuttu. Takımımızın öz güvenini artırdı. Riva'ya futbol adaletini getirdi. Teşekkürler Bizim Çocuklar! Durmak yok, zaferlere devam!
