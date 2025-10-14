Bizim Çocuklar şov yaptı: Gürcistan'ı sahada sildi süpürdü
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşılaştı. A Milliler Kocaeli'de oynanan zorlu mücadelede Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.
İLK YARI
Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 10 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Ay-yıldızlılar, 14'üncü dakikada öne geçti. Abdülkerim'in uzun topluyla savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Öncesinde ofsayt bayrağı kalksa da VAR'dan gelen uyarıyla gol geçerlilik kazandı: 1-0.
Türkiye, 23'üncü dakikada Merih ile farkı 2'ye çıkarttı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde ön direkte Merih Demiral yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.
Türkiye, 35'inci dakikada farkı 3'e çıkarttı. Kerem'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan yerden içeri çıkarttı. İsmail'in vuruşunda Gürcistan savunması topu çizgiden çıkarttı.
Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
İkinci yarıya da hızlı başlayan milli takım 52'nci dakikada farkı 4'e çıkarttı. Sol kanattan kazanılan kornerde Hakan ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Merih'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.
64'üncü dakikada Gürcistan farkı 3'e indirdi. Kısa paslarla ceza sahasına kadar gelen Gürcistan'da ceza sahası içinde Abdülkerim'den sıyrılan Kochorashvili, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, Kocaeli'de oynanan karşılaşmada Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.
BAŞKAN'DAN MİLLİ TAKIMA TEBRİK
Başkan Erdoğan karşılaşmanın ardından A Millilerin soyunma odasına giderek takımı tebrik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRİBÜNDE DESTEK
Başkan Erdoğan ise Milli maçı tribünden izliyor. Öte yandan maçın gelirleri Gazze'ye bağışlanacak.
Başkan Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı protokol tribününden izledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dost mu düşman mı? Zeytinyağının bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Diğer yağlardan daha çok…
- Uzmanlar uyardı: Gece telefonu bırakın! Depresyon riskini artıran o alışkanlık
- 5 besinle fark yaratın! Diyetisyenler önerdi: Şişkinliği kökünden çözen doğal yöntem
- Kararan muzlara son! Çürümeyi durduran o basit saklama sırrı: 2 haftaya kadar…
- Bölgenizi kontrol edin! 21 ilçede planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Sağlığınızı riske atmayın! En kirli 5 mutfak eşyası hangileri? Temizlemenin pratik yolu
- EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Optik illüzyon: Yüzlerce “W” arasında gizlenen “M” harfini bulabilir misiniz? En dikkatli gözler 7 saniyede görüyor
- FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe Beko-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- C vitamini sanıldığı kadar etkili değil! Soğuk algınlığını gerçekte önleyen şeyi uzmanı açıkladı
- Göz yaşartan gerçek! Diyabeti tek başına yenebilir mi? Yüzde 50 etkili mutfağınızdaki o ilaç…
- Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?