15 Ekim 2025, Çarşamba
Bizim Çocuklar şov yaptı: Gürcistan'ı sahada sildi süpürdü

ahaber.com.tr
Giriş: 14.10.2025 14:03 Güncelleme: 15.10.2025 00:54
Bizim Çocuklar şov yaptı: Gürcistan’ı sahada sildi süpürdü

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşılaştı. A Milliler Kocaeli'de oynanan zorlu mücadelede Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

İLK YARI

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 10 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Ay-yıldızlılar, 14'üncü dakikada öne geçti. Abdülkerim'in uzun topluyla savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Öncesinde ofsayt bayrağı kalksa da VAR'dan gelen uyarıyla gol geçerlilik kazandı: 1-0.

Türkiye, 23'üncü dakikada Merih ile farkı 2'ye çıkarttı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde ön direkte Merih Demiral yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Türkiye, 35'inci dakikada farkı 3'e çıkarttı. Kerem'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan yerden içeri çıkarttı. İsmail'in vuruşunda Gürcistan savunması topu çizgiden çıkarttı.

Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıya da hızlı başlayan milli takım 52'nci dakikada farkı 4'e çıkarttı. Sol kanattan kazanılan kornerde Hakan ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Merih'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

64'üncü dakikada Gürcistan farkı 3'e indirdi. Kısa paslarla ceza sahasına kadar gelen Gürcistan'da ceza sahası içinde Abdülkerim'den sıyrılan Kochorashvili, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, Kocaeli'de oynanan karşılaşmada Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

BAŞKAN'DAN MİLLİ TAKIMA TEBRİK

Başkan Erdoğan karşılaşmanın ardından A Millilerin soyunma odasına giderek takımı tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ MAÇI KOCAELİ'DE İZLEYECEK!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRİBÜNDE DESTEK
Başkan Erdoğan ise Milli maçı tribünden izliyor. Öte yandan maçın gelirleri Gazze'ye bağışlanacak.

Başkan Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı protokol tribününden izledi.

MAÇI 27 BİN 974 SEYİRCİ TAKİP ETTİ

Milliler sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılırken, bu müsabakaya taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Stadyumu'ndaki yapılan karşılaşmayı toplam 27 bin 974 seyirci takip etti.

