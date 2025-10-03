03 Ekim 2025, Cuma
Dünya Şampiyonası'nda gurur! Milli halterci Cansel Özkan bronz madalya kazandı

03.10.2025
Milli sporcu Cansel Özkan, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Cansel, silkmede 104 kilo ile yedinci, toplamda 197 kilo ile dünya dördüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Forde kentindeki organizasyonda Cansel Özkan, kadınlar koparmada 93 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Cansel, silkmede 104 kilo ile yedinci, toplamda 197 kilo ile dünya dördüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de madalya kazanan sporcuyu, antrenörleri ve kulübü tebrik etti.

