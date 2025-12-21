Güllü dosyasında düğüm çözülüyor! Şüpheli ölümde kritik çanta detayı: Sultan yeniden ifade mi verecek?
Tüm Türkiye’nin konuştuğu şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Tutuklanan Tuğyan’ın cezaevinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamaların ardından A Haber ekranlarına konuk olan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturmanın iki kritik başlığına dikkat çekti. Şimşek, Güllü’nün yanından hiç ayırmadığı “yeşil çanta”nın akıbetinin dosyada kilit rol oynadığını vurgularken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı derinleştirdiğini ve Sultan’ın yeniden ifade vermesi ile gözaltına alınmasının gündemde olduğunu açıkladı.
Türkiye'yi yasa boğan ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Gebze Cezaevi'ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter, kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddialar karşısında sessizliğini bozdu.
Annesini pencereden ittiği iddiasıyla, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri sonrasında tutuklanan Gülter, kendisine yöneltilen cinayet suçlamalarını kesin bir dille reddetti.
GÜLLÜ'NÜN KIZI SUÇLU MU SUÇSUZ MU?
Bu gelişmenin ardından A Haber ekranlarına konuk olan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABDURRAHMAN ŞİMŞEK: "BURADA KESİNLİKLE BİR İNTİHAR DURUMU YOK
Olay anında odada üç kişinin bulunduğunu belirten Abdurrahman Şimşek, "Burada kesinlikle bir intihar durumu yok. Bizi izleyen izleyicilerimize bunu net bir şekilde söylüyorum: İntihar etmesi için hiçbir sebep yok" dedi.
Güllü'nün yaşam mücadelesine dikkat çeken Şimşek, sanatçının hem çocuklarını ayakta tutmaya çalıştığını hem de kariyerini sürdürme konusunda son derece istekli olduğunu vurguladı. Hasta olmasına rağmen sahneye çıkmak istediğini belirten Şimşek, "Sürekli yeni işler bağlamaya çalışıyordu. Gece konserlerine gitmek, sahneye çıkmak istiyordu" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Şimşek, Güllü'nün ölümünden sadece saatler önce bir yapımcıyla yeni albüm çalışması hakkında görüşme yaptığı bilgisi de paylaştı.
GÜLLÜ'NÜN YANINDAN AYIRMADIĞI ÇANTA NEREDE?
Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yanından hiç ayırmadığı çanta dosyanın en kritik başlıklarından biri haline geldi. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, bu çantanın akıbetine dikkat çekti.
Şimşek, Güllü'nün oğlu Tuğberk'in olayla ilgili bildiklerinin olabileceğini belirterek, "Tuğberk'in bu konuyla ilgili mutlaka bildiği bazı şeyler var. Güllü'nün belinden hiç ayırmadığı, sürekli üzerinde taşıdığı bir çanta söz konusu. Bu çanta olay sabahı Tuğberk tarafından evden alınıyor" dedi.
Söz konusu çantanın soruşturma açısından hayati önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bu çanta şimdi nerede? O gece içinde ne vardı? Tuğberk sabaha karşı eve giriyor ve evden neler götürüyor?" sorularını gündeme getirdi.
Savcılığın dosyaya yansıyan değerlendirmelerine de değinen Şimşek, Güllü'nün 40'ın üzerinde icra dosyası bulunduğunu hatırlatarak, "Bankaya yatırılan paraya icra nedeniyle el konulacağını bildiği için kazandığı paraları, fiziksel olarak yanından ayırmadığı bu yeşil çantanın içinde taşıyordu" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, olaydan sonra yayınlanan bir videoya da dikkat çekildi. Videoda Güllü'nün oğlunun camı kırarak eve girdiği ve içeride bir şeyler aradığı görülüyor. Bu görüntülerle ilgili olarak, aranan şeyin söz konusu yeşil çanta olup olmadığı sorusu da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Şimşek, olay sonrası yayınlanan görüntülere ilişkin, "O videoyu biz yayınladık. Daha önce de Cemil Barlas ve Mehmet Karataş'la birlikte bu konuyu gündeme getirmiştik. Tuğberk sabah saatlerinde eve giriyor ve doğrudan annesinin odasına yöneliyor. 'Anahtarı bozuk olan kasadan annemin yeşil çantasını aldım' diyor; burada kastedilen açıkça bu çanta" ifadelerini kullandı.
Tuğberk'in açıklamalarındaki çelişkilere de dikkat çeken Şimşek, "Evi temizleyeceklerini, mevlit okunacağını söylüyorlar. Ancak sabah saat 7–8 arasında, hava yeni aydınlanmışken eve giriliyor ve doğrudan kasadaki evraklar alınıyor. Eğer kasanın içinde para yoksa, sabahın erken saatlerinde kasaya yönelmek neden?" sorusunu gündeme taşıdı.
SULTAN YENİDEN GÖZALTINA MI ALINACAK?
Şimşek, değerlendirmelerinin suçlama amacı taşımadığını özellikle vurgulayarak, "Bunlar benim kişisel kanaatim değil. Cumhuriyet Başsavcılığı da bu hareketleri şüpheli olarak değerlendiriyor" dedi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı derinleştirdiğini belirten Şimşek, Sultan'ın yeniden gözaltına alınabileceğini ifade etti. "Savcılık tarafından tekrar ifade alınması ve yeni sorular yöneltilmesi gündemde. Canlandırma yapılması da planlanıyor" diye konuştu.
Verilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kanaatinin güçlenmesi halinde sürecin sertleşebileceğini söyleyen Şimşek, "Sultan, bu aşamada da doğruları söylemezse tutuklanma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü savcılık makamları, Sultan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından henüz vazgeçmiş değil" ifadelerini kullandı.
