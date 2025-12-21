Güllü dosyasında düğüm çözülüyor! Şüpheli ölümde kritik çanta detayı: Sultan yeniden ifade mi verecek?

GÜLLÜ'NÜN YANINDAN AYIRMADIĞI ÇANTA NEREDE?

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yanından hiç ayırmadığı çanta dosyanın en kritik başlıklarından biri haline geldi. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, bu çantanın akıbetine dikkat çekti.

Şimşek, Güllü'nün oğlu Tuğberk'in olayla ilgili bildiklerinin olabileceğini belirterek, "Tuğberk'in bu konuyla ilgili mutlaka bildiği bazı şeyler var. Güllü'nün belinden hiç ayırmadığı, sürekli üzerinde taşıdığı bir çanta söz konusu. Bu çanta olay sabahı Tuğberk tarafından evden alınıyor" dedi.

Söz konusu çantanın soruşturma açısından hayati önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bu çanta şimdi nerede? O gece içinde ne vardı? Tuğberk sabaha karşı eve giriyor ve evden neler götürüyor?" sorularını gündeme getirdi.

Savcılığın dosyaya yansıyan değerlendirmelerine de değinen Şimşek, Güllü'nün 40'ın üzerinde icra dosyası bulunduğunu hatırlatarak, "Bankaya yatırılan paraya icra nedeniyle el konulacağını bildiği için kazandığı paraları, fiziksel olarak yanından ayırmadığı bu yeşil çantanın içinde taşıyordu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olaydan sonra yayınlanan bir videoya da dikkat çekildi. Videoda Güllü'nün oğlunun camı kırarak eve girdiği ve içeride bir şeyler aradığı görülüyor. Bu görüntülerle ilgili olarak, aranan şeyin söz konusu yeşil çanta olup olmadığı sorusu da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Şimşek, olay sonrası yayınlanan görüntülere ilişkin, "O videoyu biz yayınladık. Daha önce de Cemil Barlas ve Mehmet Karataş'la birlikte bu konuyu gündeme getirmiştik. Tuğberk sabah saatlerinde eve giriyor ve doğrudan annesinin odasına yöneliyor. 'Anahtarı bozuk olan kasadan annemin yeşil çantasını aldım' diyor; burada kastedilen açıkça bu çanta" ifadelerini kullandı.

Tuğberk'in açıklamalarındaki çelişkilere de dikkat çeken Şimşek, "Evi temizleyeceklerini, mevlit okunacağını söylüyorlar. Ancak sabah saat 7–8 arasında, hava yeni aydınlanmışken eve giriliyor ve doğrudan kasadaki evraklar alınıyor. Eğer kasanın içinde para yoksa, sabahın erken saatlerinde kasaya yönelmek neden?" sorusunu gündeme taşıdı.