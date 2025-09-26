Milli gurur! Para yüzücü Umut Ünlü'den Singapur'da bronz madalya
Milli sporcu Umut Ünlü, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Öte yandan şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Singapur'da devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Umut Ünlü, S3 kategorisi 200 metre serbest finalinde 3:26.11'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
