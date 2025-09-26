26 Eylül 2025, Cuma
Haberler Spor Haberleri Milli gurur! Para yüzücü Umut Ünlü'den Singapur'da bronz madalya

Milli gurur! Para yüzücü Umut Ünlü'den Singapur'da bronz madalya

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.09.2025 15:23
ABONE OL
Milli gurur! Para yüzücü Umut Ünlü’den Singapur’da bronz madalya

Milli sporcu Umut Ünlü, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Öte yandan şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Singapur'da devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Umut Ünlü, S3 kategorisi 200 metre serbest finalinde 3:26.11'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli gurur! Para yüzücü Umut Ünlü’den Singapur’da bronz madalya Milli gurur! Para yüzücü Umut Ünlü’den Singapur’da bronz madalya Milli gurur! Para yüzücü Umut Ünlü’den Singapur’da bronz madalya

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör