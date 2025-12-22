TBMM bütçe görüşmelerinde gerilim! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşüldüğü dakikalarda CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Varank'ın isminin geçmesi nedeniyle söz hakkı istediği, CHP'li İlhami Özcan Aygun'un Varank'a "otur yerine" dediği meclis tutanaklarında yer alırken, olayın ardından vekillerin birbiri üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde oylama sürecine geçildiği dakikalarda CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında gerilim yaşandı.
CHP'Lİ AYGUN'UN "OTUR YERİNE VARANK" SÖZÜ TANSİYONU YÜKSELTTİ
Bütçe oylamasına geçildiği anlarda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın konuşmasını eleştirirken Varank, isminin geçmesi nedeniyle söz hakkı istedi.
Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmalarda CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un Mustafa Varank'a "Otur yerine Varank" dediği kayıtlara geçerken CHP'li Ali Mahir Başarır'ın TBMM Başkanı'na dönerek "Provokasyona izin vermeyin" çıkışı gerilimi tırmandırdı. Öte yandan AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in ayıp edildiğini ifade etmesi ve Başarır'ın sert tepki göstermesinin ardından CHP ve AK Parti sıralarında karşılıklı laf atışmaların başladığı yer aldı.
VEKİLLER BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Genel Kurul'da başlayan tartışmanın ardından CHP ve AK Parti milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümelerin başladığı ardından ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdiği görüldü.
Mecliste yaşanan gerilimde Genel Kurul Salonu'ndaki saksı ve mikrofonların devrildiği, Milletvekillerinin yumruk yumruğa kavga ettikleri görüldü. Ayrı ayrı yapılan oylamalarda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.
