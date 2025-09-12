12 dev adamdan tarihi başarı! Türkiye Avrupa finalinde: Altın madalyaya son 1 maç
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 yarı finalinde rakibi Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti. 12 dev adam 24 yıl aranın ardından adını Avrupa finaline yazdırdı.
FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 12 dev adam karşılaşmada rakibini 94-68 yenerek adını Avrupa finaline yazdırdı.
