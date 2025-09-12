12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası’nda finalde! Yunanistan sahadan silindi

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti ve 24 yıl sonra finale yükseldi. 12 Dev Adam şampiyonluk için Almanya ile kozlarını paylaşacak.

