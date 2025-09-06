Milli Takım’ın sıradaki rakibi İspanya

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk edecek.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.



Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Chris Kavanagh olacak.



Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.



Grubun diğer maçında yarın TSİ 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.



İSPANYA SON AVRUPA ŞAMPİYONU

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.



Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı ise bu turda Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.



TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

Ay-yıldızlı ekipte, zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.



Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.



GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.



Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.