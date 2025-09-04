Montella kararını verdi! İşte Gürcistan maçındaki ilk 11'imiz
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’la deplasmanda karşılaşacak. TSİ 19.00’da başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. İşte muhtemel 11'imiz...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk olacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER:
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochosvili, Azarovi, Kochorashvili, Gagnidze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak.
İKİNCİ MAÇTA RAKİP İSPANYA
Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.Grubun diğer maçında yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.
GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
GÜRCİSTAN'IN ADAY KADROSU
Teknik direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen Gürcistan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)
Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)
Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YouTube çöktü mü, neden çalışmıyor? 4 Eylül 2025 Youtube erişim sorunu yaşanıyor
- Google çöktü! Son dakika: Google’da problem mi var, son durum nedir?
- Zararsız görünüyor ama sağlığı tehdit ediyor: Bu mutfak ürünlerini asla kullanmayın!
- Ramazan ayı ne zaman başlayıp, bitecek? DİYANET 2026 Ramazan ayı be bayramı başlangıç tarihi
- Milli gurur parkede: Filenin Sultanları ABD ile çeyrek finalde! Türkiye - ABD voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- VGM burs başvuru ekranı açıldı mı? Ortaöğretim, üniversite öğrencilerine VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Ballon d'Or 2025 ne zaman, hangi tarihte tören yapılacak? Ballon d'Or aday isim listesi
- 11. Yargı Paketi İÇERĞİ ve Maddeleri | 11. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? Af yasası çıkacak mı?
- İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT
- DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS üniversite kayıt takvimi 2025-2026
- Türkiye'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Futbol transferleri için son tarih belli mi?
- 3 Eylül 2025 Mevlid Kandili’nde iftar saat kaçta açılacak? Türkiye geneli iftar saatleri