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TFF Başkanı duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi yabancı olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.02.2025 13:11 Güncelleme: 19.02.2025 14:08
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TFF Başkanı duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi yabancı olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini dünya çapında yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz bu tartışmaların önünü kesmek için, hakem arkadaşlarımızı da tartışır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri de alındı. Tabii hakemin dünya çapında bir hakem olduğunu söyleyebilirim. Hakem atamalarına MHK bakıyor. Hafta sonu hakem açıklanırken ona da bakarsınız" dedi.

DERBİNİN HAKEMİ KİM OLACAK?

Hacıosmanoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesi. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir.

Hacıosmanoğlu: Samimi olarak taraflara çağrı yaptık (Ajanslar)Hacıosmanoğlu: Samimi olarak taraflara çağrı yaptık (Ajanslar)

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE DAVET

Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız var çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz.

TFF Başkanı: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik (Ajanslar)TFF Başkanı: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik (Ajanslar)

"İSTİYORUZ Kİ KULÜPLERİMİZ GENÇLERE VE ÇOCUKLARA ÖRNEK OLSUN"

İstiyoruz ki iki takım arasındaki gerginlik yerine futbolun kalitesi konuşulsun. İstiyoruz ki büyük kulüplerimiz, kendi büyüklüklerine yakışır şekilde gençlere ve çocuklara örnek olsun. Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin. Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın. Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin (Ajanslar)İbrahim Hacıosmanoğlu: Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin (Ajanslar)

ÖNEMLİ OLAN KULÜBÜN BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞIR DAVRANMAKTIR

Hayatımda çizgileri çok net olan bir insanım. İnanmadığım şeyleri yapmadım, yapmadık. Göreve gelir gelmez kulüplere çağrı yaptık, rencide edici açıklamalar olmasın, herkes kendine yakışır örnek davranış içinde olsun. Bu daveti de böyle yaptık ve önemli olan büyük kulüplere başkan olmak, yönetici olmak değil, önemli olan olduktan sonra içinde olduğunuz kulübün büyüklüğüne yakışır davranmaktır.

ʺHakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız.ʺ (Ajanslar)ʺHakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız.ʺ (Ajanslar)

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız."

Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Marciniak ( Ajanslar)Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Marciniak ( Ajanslar)

SZYMON MARCİNİAK'TAN GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ AÇIKLAMASI

Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Marciniak, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesine dair açıklamalarda bulundu.

Szymon Marciniak, derbide görev alıp almayacağına ilişkin henüz bir görüşmenin gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım. Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım. Ancak maça az bir süre kaldı. Açıkçası bunun gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.

Slovenyalı hakem Slavko Vincic (Ajanslar)Slovenyalı hakem Slavko Vincic (Ajanslar)

GALATASARAY FENERBAHÇE HAKEMİ KİM OLACAK?

TFF yönetiminin derbiyi yönetme konusunda Slovenyalı hakem Slavko Vincic'i birinci sıraya koyduğu ve yüzde 90 ihtimalle maçta görev alacağı belirtildi.

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TFF Başkanı duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi yabancı olacak TFF Başkanı duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi yabancı olacak TFF Başkanı duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi yabancı olacak
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