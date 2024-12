Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oluyor

Turkuvaz Medya'nın sponsor olduğu Türkiye Kupası'nda kura çekimi aşamasına geçildi. Gruplara kalan 24 takımın belirlenmesinin ardından gözler kura programına çevrildi. Yeni formata göre bu sezon kupada 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A,B,C torbasından 1'er takımla toplam 3 maç yapacak. Müsabakaların ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe gibi kulüpler grup aşamasında Türkiye Kupası'na dahil olacak.

ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Aralık Cuma günü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.

KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara katılım hakkı elde eden toplam 24 takım belirlendi. Lig ve başarı sıralamasına göre sıralanacak takımlar 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

GRUP MAÇLARI OCAK AYINDA BAŞLAYACAK

Yeni formata göre grup aşamasında takımlar toplam üç maç oynayacak. İlk maçlar 7-8-9 Ocak tarihinde başlayacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise ��eyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Çeyrek final mücadeleleri Nisan ayında, yarı final Nisan ayında ve Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs 2025'te oynanacak.

ZTK GRUP KURALARINA KALAN TAKIMLAR

Eyüpspor

Çaykur Rizespor

Konyaspor

Alanyaspor

Boluspor

Kocaelispor

İstanbulspor

Bodrum FK

Sivasspor

Antalyaspor

Erzurumspor

Fatih Karagümrük

Ankaragücü

Gaziantep FK

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.