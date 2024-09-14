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Galatasaray taraftarı Narin Güran'ı unutmadı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 14.09.2024 20:25 Güncelleme: 14.09.2024 20:27
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Galatasaray taraftarı Narin Güran’ı unutmadı!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı kırmızılı taraftarlar Diyarbakır'da 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ı unutmadı ve maç öncesi dikkat çeken bir pankart açtı.

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