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TFF'den yeni sezonda Süper Lig'e yeni logo!

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 31.07.2024 20:01
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TFF’den yeni sezonda Süper Lig’e yeni logo!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak." denildi.

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