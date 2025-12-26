Yeşil sahalarda bahis ve şike depremi! Hangi kulüp yöneticileri radarda? “Cumhuriyet tarihinin en büyük temizliği"

Türk futbolu, bahis ve şike iddialarıyla sarsılmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından başlatılan süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan değerlendirme sonucunda şikâyet olarak kabul edilerek resmen soruşturmaya dönüştürüldü.

Özellikle geçtiğimiz haftalarda, aralarında Fenerbahçeli ve Galatasaraylı bazı futbolcular ile kulüp yöneticilerinin de bulunduğu isimlerin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle soruşturma yeni bir boyut kazandı.

YENİ DALGA OPERASYON!

Bu sabah saatlerinde ise dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur ile Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da bulunduğu öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından A Haber ekranlarına konuk olan Uluslararası Spor Mahkemesi Yargıcı Emin Özkurt, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yürütülen soruşturmanın hukuki boyutunu ve Türk futbolu açısından olası sonuçlarını ele aldı.

"FUTBOL AİLESİNİN BAHİSLE ELİNİ ETEĞİNİ TAMAMEN ÇEKMESİ GEREKİR"

A Haber ekranlarına konuk olan Uluslararası Spor Mahkemesi (CAS) Yargıcı Emin Özkurt, Türk futbolunda yürütülen bahis ve şike soruşturmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özkurt, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı son açıklamalar ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gerçekleştirilen sevklerin, futbol ailesi mensuplarına yönelik bahis oynama yasağını düzenleyen 57. madde kapsamında yapıldığını vurguladı.

Emin Özkurt, hakemler, futbolcular, teknik adamlar, kulüp yöneticileri ve menajerlerin, yasal olsa dahi bahisle hiçbir şekilde ilişki kurmamaları gerektiğinin altını çizerek, "Futbol, en küçük şaibeyi dahi kaldırabilecek bir alan değildir. Futbol ailesinin bahisle elini eteğini tamamen çekmesi gerekir" dedi.

Özkurt, sevklerin dayanağına ilişkin olarak, Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis firmalarından alınan verilerin incelendiğini, bu verilerde isimlerle sistem arasında bir eşleşme tespit edilmesi halinde sürecin başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda Ali Palabıyık'ın da kamuoyunda öne çıkan isimlerden biri olduğunu hatırlattı.