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17 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı İtalya'yı mağlup etti!

Giriş: 30.06.2024 22:22
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17 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı İtalya’yı mağlup etti!

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında 17 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, İtalya’yı 79-74’lük skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılar bu mücadelenin ardından turnuvadaki ilk galibiyetini alırken; İtalya ise ikinci kez mağlup oldu.

17 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı'nda 24 sayı kaydeden Kaan Onat mücadelenin en skorer ismi oldu.

Ay-yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında 2 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Arjantin ile karşılaşacak.

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