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Süper Lig'de ve ZTK'da program açıklandı

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Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Süper Lig’de ve ZTK’da program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33. haftanın ve ZTK'da yarı final ilk maçlarının programını açıkladı. Ligde Galatasaray-Pendikspor maçı 21 Nisan Pazar, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ise 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

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