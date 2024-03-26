CANLI ANLATIM | Montella'dan sürpriz kadro! İşte Avusturya - Türkiye maçı ilk 11’leri…
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlıklarını yapan A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. A Milliler'de Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.
KALE OKAN'IN OLACAK
A Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel mücadelede deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi. Montella önderliğindeki ay-yıldızlılar, Avusturya'yı yenerek 2024 yılındaki ilk galibiyetini almayı da hedefliyor. İtalyan çalıştırıcı, bugünkü mücadelenin kadrosunda Macaristan maçına göre büyük değişikliğe gidecek. 49 yaşındaki teknik adamın kalede Okan Kocuk'a forma vermesi bekleniyor.
17. RANDEVU
Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini Ayyıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. Millilerin 22 golüne Avusturya 18 golle karşılık verdi. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
242 GALİBİYET
A Milli Takım, bugünkü Avusturya maçıyla birlikte 624. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet aldı, 147 beraberlik ve 234 de yenilgi yaşadı.
6. MAÇ
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde altıncı maçına Avusturya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip İtalyan çalıştırıcıyla çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.adyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
İŞTE AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇININ İLK 11'LERİ
AVUSTURYA: Schlager, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Baumgartner, Seiwald, Schlager, Schmid, Laimer, Gregoritsch
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız.
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