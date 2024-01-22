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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 22. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın kritik maçları Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesine Abdulkadir Bitigen atanırken, Galatasaray-İstanbulspor maçına ise Bahattin Şimşek verildi.

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