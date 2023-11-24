Real Madrid’den Arda Güler kararı: Kariyeri konusunda...

"ACI ÇEKEN BİR ÇOCUĞUN KALBİNE GERÇEK BİR BIÇAK SAPLANMASI..."

"Sakatlığını bir kez daha nüksetmesi, bacaklarından çok zihinsel olarak acı çeken bir çocuğun kalbine gerçek bir bıçak saplanması anlamına gelecektir." ifadelerine yer verildi.

İspanyol basınındaki habere göre Arda Güler, Real Madrid yetkilileri ile bir görüşme yaptı. Genç oyuncunun kendisine geri dönüş konusunda baskı yapılmayacağı adına teknik heyet ve sağlık ekibi ile fikir birliğine vardı.