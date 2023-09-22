Japonya’da Samba! Filenin Sultanları Brezilya’yı rahat geçti | Üst üste 20. galibiyet

İkinci sete iyi başlayan Brezilya, oyunun başlarında 3 sayılık (4-1) fark yakaladı. Setin ortalarına doğru hücumda ve defansta etkili oynayan milliler, setin ortalarında 14-14'te eşitliği yakaladı. Ebrar Karakurt'un servis turunda 3 sayılık seri yakalayan milli takım, 17-14 öne geçti. Son sayıları etkili oynayan milli takım, 5 sayılık (24-19) fark yakaladı. Thaisa'nın servis turunda 5 set sayısı çeviren Brezilya, 24-24'de eşitliği yakaladı. Milli takım, son anları heyecanlı geçen ikinci seti 29-27 önde bitirdi.

Üçüncü sete her iki ülkede hücumda ve defansta etkili başladı. Setin başları 10-10 eşitlikle geçilirken, 3 sayılık seri bulan milliler 10-13 öne geçti. Setin ortalarında 6 sayı (12-18) fark yakalayan milli takım, iyi oynadığı üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.