TS-BJK MAÇ SONUCU | 17 Eylül Pazar Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi kaç kaç bitti?
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig'in 5. hafta mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşma sonunda galibiyet sevinci Trabzonspor'un oldu. Fırtına, ev sahibi olduğu maçta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig'in 5. hafta mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşma sonunda galibiyet sevinci Trabzonspor'un oldu. Fırtına, ev sahibi olduğu maçta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SONUCU
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Fırtına, Kara Kartal karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı..
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Onuachu
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Rebic, Cenk Tosun
TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK!
Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak
SÜPER LİG'DE 101. RANDEVU
İki takım Süper Lig'de daha önce 100 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez üç puanın sahibi oldu. 27 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken, kalesinde de 114 gol gördü. Geçen sezonun ikinci yarısında oynanan aralarındaki son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR
Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 14 galibiyet elde ederken 4 kez de beraberlik ile sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor'a karşı yaşamıştı.
KARTAL RAKİBİNE KARŞI 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş, Trabzonspor'u son 5 maçtır mağlup edemiyor. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın ikisini bordo-mavililer kazanırken, 3 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibini en son 2020-2021 sezonunda deplasmanda mağlup etmişti.
DÜDÜK VOLKAN BAYARSLAN'DA
Zorlu müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
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