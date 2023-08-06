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Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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Mete Gazoz’un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?

"Mete Gazoz'un hastalığı nedir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda dünya 1 numarası Marcus D'Almedia'yı yenerek finale yükseldi. Finalde de Eric Peters'ı mağlup eden Gazoz, altın madalyayı kazandı. Peki, Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?

"Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaştı. Peki, Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaştı.

Milli okçu Mete Gazoz, Brezilyalı rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi.

Finalde Eric Peters'ı 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.

Bu madalya, aynı zamanda Gazoz'un ilk dünya şampiyonluğu oldu.

Şampiyonayı 1'inci tamamlayarak altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz'un dışında 2'nci ve 3'üncüler de madalyalarını aldı.

Kanadalı Eric Peters Gümüş madalyayı kazanırken, Brezilyalı Marcus D'Almeida ise gümüş madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.

METE GAZOZ'UN HASTALIĞI NEDİR?

Olimpiyat şampiyonluğu sonrası duygu ve düşüncelerini mikrofonlara aktaran Mete Gazoz'un konuşma esnasında zorlandığı seyircinin ve sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Peki hastalığı var mı? Konuyla ilgili Mete Gazoz ve ailesinden bir bilgi paylaşılmadı fakat genç sporcuda basit bir "Akıcılık bozukluğu" (Kekemelik/Hızlı Konuşma) olduğu düşünülüyor.

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