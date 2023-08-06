Mete Gazoz’un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?

METE GAZOZ'UN HASTALIĞI NEDİR?

Olimpiyat şampiyonluğu sonrası duygu ve düşüncelerini mikrofonlara aktaran Mete Gazoz'un konuşma esnasında zorlandığı seyircinin ve sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Peki hastalığı var mı? Konuyla ilgili Mete Gazoz ve ailesinden bir bilgi paylaşılmadı fakat genç sporcuda basit bir "Akıcılık bozukluğu" (Kekemelik/Hızlı Konuşma) olduğu düşünülüyor.