Ankaragücü Galatasaray | Fenerbahçe Antalyaspor MAÇI CANLI ANLATIM | İşte ilk 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Aslan’ın bu maçı kazanması halinde diğer maçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde yine mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olacak. Mücadele öncesi iki takımların da ilk 11'leri belli oldu. | İşte Ankaragücü Galatasaray | Fenerbahçe Antalyaspor MAÇILARININ CANLI ANLATIMI...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geliyor.
Mücadelede iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
ANKARAGÜCÜ GALATASARAY İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe.
G.Saray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.
ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı beIN SPORTS 1 ekranından şifresiz izleyebilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM TIKLA TAKİP ET
OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.
SON 3 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.
ZANIOLO CEZALI, 6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
TOLUNAY KAFKAS'LA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK
MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı. Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.
ERYAMAN KAPALI GİŞE
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerine MKE Ankaragücü taraftarı büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tüketti. Başkent kulübü de biletlerin sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahiplerine satıldığını duyurdu.
FENERBAHÇE ANTALYASPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi 11'ler belli oldu.
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM TIKLA TAKİP ET
İŞTE 11'LER:
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia.
Antalyaspor: Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wrihgt
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇINDAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'a karşı kazanan ilk 11'de değişikliğe gitmedi.
Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres yer aldı. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Arda Güler görev yaptı. Jesus, gol yollarında ise yine Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.
Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Diego Rossi, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Joshua King ve Joao Pedro ise yedek soyundu.
7 EKSİK
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 7 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra uzun süreli sakatlık nedeniyle hazır olmayan Altay Bayındır kadroda yer almadı.
Serdar Dursun, Nazım Sangare, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.
TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.
Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi oyunculara tezahüratlarla destekte bulundu.
Futbolcuları tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçelilerin, yer yer boşluklar bıraktığı gözlemlendi.
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