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Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması

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Giriş: 31.05.2023 00:13
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü’nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu zafer ile Aslan 23. şampiyonluğu ilan etti. Cumhuriyet'in 100. yılında elde edilen bu başarı sonrası paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi. Bu sevindirici haber sonrası sarı-kırmızılı renklere gönül veren futbolseverler sokaklara dökülüp şampiyonluğu kutladı.
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