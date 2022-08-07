Galatasaray taraftarı Atatürk Havalimanı'nı inletti: Taraftar çıldırdı Cristiano Ronaldo'yu istiyor!
Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens İstanbul'a doğru yola çıktı. İki yıldızı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na akın eden binlerce Galatasaray taraftarı Cristiano Ronaldo'nun transferi için yönetime talepte bulunarak bulundukları bölgeyi "Taraftar çıldırdı Ronaldo'yu istiyor" sloganlarıyla inletti.
Galatasaray Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı. İki yıldız oyuncu da aynı uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.
Binlerce Galatasaray taraftarı yeni oyuncularını karşılamak için Atatürk Havalimanı'na akın etti.
Mertens ve Torreira'yı bekleyen Galatasaray taraftarları tezühürat yaparken Atatürk Havalimanı "Taraftar çıldırdı Ronaldo'yu istiyor" sloganlarıyla inledi.
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında ilk sırada gelen ve takımında sorunlar yaşayan 37 yaşındaki Christiano Ronaldo'nun sosyal medyada bir taraftarı "Come to Galatasaray" çağrısını beğenmesi sonrası sarı kırmızılı taraftar adeta çıldırdı. Yıldız oyuncunun her fotoğrafının altına İstanbul'a gelmesi için çağrıda bulunan taraftarlar 1 saat içinde 200 binden fazla paylaşım yaptı.
Dünyada en büyük sporcu datasını elinde bulunduran ender sitelerden biri olan Transfermarkt, Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a gitme ihtimaline %38 oran verdi.
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