Galatasaray taraftarı Atatürk Havalimanı’nı inletti: Taraftar çıldırdı Cristiano Ronaldo’yu istiyor!

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında ilk sırada gelen ve takımında sorunlar yaşayan 37 yaşındaki Christiano Ronaldo'nun sosyal medyada bir taraftarı "Come to Galatasaray" çağrısını beğenmesi sonrası sarı kırmızılı taraftar adeta çıldırdı. Yıldız oyuncunun her fotoğrafının altına İstanbul'a gelmesi için çağrıda bulunan taraftarlar 1 saat içinde 200 binden fazla paylaşım yaptı.

Dünyada en büyük sporcu datasını elinde bulunduran ender sitelerden biri olan Transfermarkt, Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a gitme ihtimaline %38 oran verdi.