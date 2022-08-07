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Galatasaray taraftarı Atatürk Havalimanı'nı inletti: Taraftar çıldırdı Cristiano Ronaldo'yu istiyor!

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Giriş: 07.08.2022 00:41
Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens İstanbul'a doğru yola çıktı. İki yıldızı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na akın eden binlerce Galatasaray taraftarı Cristiano Ronaldo'nun transferi için yönetime talepte bulunarak bulundukları bölgeyi "Taraftar çıldırdı Ronaldo'yu istiyor" sloganlarıyla inletti.
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