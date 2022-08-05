Galatasaray'da Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Instagram'daki beğeni sonrası yorum yağmuru! Come to Galatasaray Ronaldo...
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında ilk sırada gelen ve takımında sorunlar yaşayan 37 yaşındaki Christiano Ronaldo'nun sosyal medyada bir taraftarı "Come to Galatasaray" çağrısını beğenmesi sonrası sarı kırmızılı taraftar adeta çıldırdı. Yıldız oyuncunun her fotoğrafının altına İstanbul'a gelmesi için çağrıda bulunan taraftarlar 1 saat içinde 200 binden fazla paylaşım yaptı. İşte Ronaldo'nun beğendiği o paylaşım...
Yeni sezona, yeni teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde giren Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak edilirken dünya yıldızının Instagram'dan yaptığı Galatasaray beğenisi sarı kırmızılı taraftarları çılgına çevirdi.
Binlerce taraftar Ronaldo'nun son paylaşımının altına "Come to Galatasaray" yazarak yıldız oyuncuyu İstanbul'a davet etti.
1 SAATTE 200 BİNDEN FAZLA YORUM
Galatasaraylı taraftarlar Ronaldo'nun Instagram adresini yorum bombardımanına tuttu. 1 saat içinde 200 binden fazla yorum atan sarı-kırmızılılar, dünyadaki spor gündemine oturdu.
Dünyanın en büyük transfer sitelerinin başında gelen Transfermarkt, Ronaldo'nun Galatasaray'a gelme ihtimali olmasını yazdı.
Dünyada en büyük sporcu datasını elinde bulunduran ender sitelerden biri olan Transfermarkt, Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a gitme ihtimaline %38 oran verdi. Bunu fark eden Türk taraftarlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce tweet attı.
İŞTE RONALDO'NUN BEĞENİSİ
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