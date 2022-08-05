Galatasaray’da Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Instagram’daki beğeni sonrası yorum yağmuru! Come to Galatasaray Ronaldo...

Dünyada en büyük sporcu datasını elinde bulunduran ender sitelerden biri olan Transfermarkt, Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a gitme ihtimaline %38 oran verdi. Bunu fark eden Türk taraftarlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce tweet attı.

İŞTE RONALDO'NUN BEĞENİSİ

GALATASARAY TARAFTARI COŞTU! İŞTE O PAYLAŞIMLAR