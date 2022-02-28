Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI SKOR
Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Küme düşme hattına çok yaklaşan Kasımpaşa ve üst sıralara tırmanmak isteyen Kasımpaşa ve Fenerbahçe'de ortak hedef galip gelmek.
Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlayacak olan maçta VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.
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11'LER:
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aabid, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok
Fenerbahçe: Altay, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Zajc, Crespo, Osayi, Arda, İrfan Can, Rossi, Berisha
SON DURUM
Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK, 1 BELİRSİZ
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.
İRFAN CAN KAHVECİ CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA'DA 5 OYUNCU SINIRDA
Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE: 38. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 38. kez karşılaşacak.
İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
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