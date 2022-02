Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI SKOR

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK, 1 BELİRSİZ



Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.



Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.



İRFAN CAN KAHVECİ CEZA SINIRINDA



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



KASIMPAŞA'DA 5 OYUNCU SINIRDA



Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



KASIMPAŞA - FENERBAHÇE: 38. RANDEVU



Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 38. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

