28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI SKOR

Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI SKOR

SPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
ABONE OL
Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI SKOR

Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Küme düşme hattına çok yaklaşan Kasımpaşa ve üst sıralara tırmanmak isteyen Kasımpaşa ve Fenerbahçe'de ortak hedef galip gelmek.

Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlayacak olan maçta VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

11'LER:

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aabid, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok

Fenerbahçe: Altay, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Zajc, Crespo, Osayi, Arda, İrfan Can, Rossi, Berisha

SON DURUM

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK, 1 BELİRSİZ

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

İRFAN CAN KAHVECİ CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE: 38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 38. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA