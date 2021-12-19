Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından Pereira'dan açıklama: Taraftarın tepkisi normal
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 17. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2-2 berabere bitti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, ''Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
Kazanmak için her şeyi yaptık. Sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadılar. Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik. Başkanın, camianın hak ettiği gibi savaştık. Ancak her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz.
Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek.
Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor.
İşler istediğiniz gibi gitmediğinde bu tepkilerin normal olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanmak istiyorduk. Futbol böyle, işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor.
Birlik olmamız lazım. Bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Savaşmaya, inanmaya devam etmeliyiz. Eğer bugünkü gibi savaşırsak, kaybettiğimiz puanları mutlaka telafi ederiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tokat olayı gündeme düştü...
- Hangi çift 2017'de doğan kızlarının adını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?
- Asgari ücretliye zammın ardından 323 TL katkı! Paralar hesaplara yatacak! Milyonlarca çalışanın maaşlarında...
- KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK taahhütname nasıl onaylanır? Ödeme tarihleri...
- Çorum ve Aksaray'da okullar tatil mi? 20 Aralık Çorum'da yarın okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
- Emekliler için büyük fırsat! SGK'ya başvurarak 3 maaş avans alınabilir! 12, 24 ya da 36 taksitle birlikte...
- Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum ve Erzincan'da okullar kar tatili mi? Valilik açıklamaları...
- Bolu'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık yarın Bolu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi?
- Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Bekçi alımı 2022 ne zaman, hangi tarihte görülecek? Bekçi hangi illere yapılacak? İşte takvim...
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! 19 Aralık FB BJK maçı şifresiz izleme yolları!
- 20 Aralık Yozgat, Kırşehir, Isparta kar tatili açıklaması geldi mi? Yozgat, Kırşehir, Isparta yarın okullar tatil mi?