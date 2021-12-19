Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından Pereira’dan açıklama: Taraftarın tepkisi normal

Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor.

İşler istediğiniz gibi gitmediğinde bu tepkilerin normal olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanmak istiyorduk. Futbol böyle, işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor.

Birlik olmamız lazım. Bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Savaşmaya, inanmaya devam etmeliyiz. Eğer bugünkü gibi savaşırsak, kaybettiğimiz puanları mutlaka telafi ederiz.