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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından Pereira'dan açıklama: Taraftarın tepkisi normal

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Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından Pereira’dan açıklama: Taraftarın tepkisi normal

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 17. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2-2 berabere bitti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, ''Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kazanmak için her şeyi yaptık. Sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadılar. Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik. Başkanın, camianın hak ettiği gibi savaştık. Ancak her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz.

Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek.

Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor.

İşler istediğiniz gibi gitmediğinde bu tepkilerin normal olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanmak istiyorduk. Futbol böyle, işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor.

Birlik olmamız lazım. Bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Savaşmaya, inanmaya devam etmeliyiz. Eğer bugünkü gibi savaşırsak, kaybettiğimiz puanları mutlaka telafi ederiz.

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