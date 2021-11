Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’dan Kayserispor maçı yorumu: Bahane üretmek istemiyorum

Penaltıyı atmış olsak maçta öne geçecektik ve avantajlı olacaktı. 1-0'dan sonra büyük boşluklar bulacaktık ama maalesef olmadı, rakibimiz duran toptan 1-0 yaptı. Sonra 2-0 oldu. Bundan sonra her şeyi riske ettik. Direkten dönen toplarımız var.



Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Ve onlara şunu demek istiyorum, biz her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularım çok istediler, sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Çünkü Avrupa maçının üstünden henüz 3 gün geçti. Kolay değil ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha çok maç var ligde.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN