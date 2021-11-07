Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Kayserispor maçı yorumu: Bahane üretmek istemiyorum
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Bu maça hazırlanmak için 1 günümüz vardı, futbolcular makine değil, buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Bu açıdan tek problemi olmayan takım, Trabzonspor. İki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor." dedi.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.
İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:
Ben bahane üretmek istemiyorum, bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim. Bu lige bakınca; ligdeki büyük takımlara baktığınızda, en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor. Her maç arası toparlanma fırsatı buluyor. Galatasaray, Beşiktaş ve bizim problemlerimiz aynı. Perşembe günü Antwerp'te maç yaptık. Cuma akşam üstü döndük. Bu maça hazırlanmak için 1 günümüz vardı, futbolcular makine değil, buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Beşiktaş problem yaşadı, Galatasaray problem yaşadı, biz de yaşadık. Bu açıdan tek problemi olmayan takım, Trabzonspor. İki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor Avrupa'da olmadıkları için. Bu da bir avantaj.
Penaltıyı atmış olsak maçta öne geçecektik ve avantajlı olacaktı. 1-0'dan sonra büyük boşluklar bulacaktık ama maalesef olmadı, rakibimiz duran toptan 1-0 yaptı. Sonra 2-0 oldu. Bundan sonra her şeyi riske ettik. Direkten dönen toplarımız var.
Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Ve onlara şunu demek istiyorum, biz her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularım çok istediler, sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Çünkü Avrupa maçının üstünden henüz 3 gün geçti. Kolay değil ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha çok maç var ligde.
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