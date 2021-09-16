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Haberler Spor Haberleri E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar! E. Frankfurt FB maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar! E. Frankfurt FB maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021
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E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar! E. Frankfurt FB maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Sarı lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu’nda oynayacağı ilk maçında Almanya deplasmanında olacak. Commerzbank Arena’da oynanacak mücadele bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Bu mücadeleyi şifresiz izlemek isteyenler E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar hakkında bilgi almak istiyor. Peki; E. Frankfurt FB maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

E. Frankfurt FB maçı şifresiz izleme yolları! E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar arama motorlarında sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Feerbahçe gruptaki ilk maçında sahaya çıkıyor. Saat 22:00'de başlayacak ve Commerzbank Arena'da oynanacak mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Peki; E. Frankfurt FB maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

E. FRANKFURT FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

Bu maçı canlı izlemek isteyenlerin Exxen platformuna üye olması gerekmektedir. Üyeliğin ardından maç içeriklerini izlemek için Exxen Spor paketine sahip olmanız gerekiyor. Bu maçı bazı uydu kanalları canlı veriyor. Ancak uluslararası yayıncılık kuralları gereği bu maçları ülkemizden canlı izlemek mümkün değil.

Frankfurt Fenerbahçe Maçını Veren Yabancı Kanallar!

Arena Sport 4 HD Serbia

Arena Sport 5 HD Croatia

ART Sport 2 HD ($/geo/R)

Astro SuperSport 4 HD

beIN Sports MENA Xtra 1 HD

Blue Sport LIVE HD

BT Sport [app] (geo/R)

BT Sport Player (geo/R)

CBC Sport HD

Cosmote Sport 4 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Italia ($/geo/R)

EXXEN Digital Turkey [$]

LaLiga TV Bar M4

M. Liga de Campeones 3

Paramount+ USA ($/geo/R)

RMC Sport Live 5

Sky Sport 3 Austria HD

Sport TV3 Portugal HD

SuperSport 3 Albania HD

TSN Malta 5 HD

TV2 Play Danmark ($/geo/R)

TVNOW Deutschland HD

V Sport 2 Norge HD

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Finland HD

ViaPlay Norway HD

ViaPlay Poland HD

ViaPlay Sweden HD

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