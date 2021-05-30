Canlı I Barcelona-Anadolu Efes Euroleague finali canlı anlatım izle!
THY Euroleague'de finalinde temsilcimiz Anadolu Efes Barcelona ile karşı kaşıya geliyor. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor. Maçın canlı anlatımın haberimizden takip edebilirsiniz...
THY Euroleague'de final heyecanı yaşanıyor... Final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI SKOR
1. PERİYOT OYNANIYOR: (Barcelona 17-13 Anadolu Efes)
HEDEF 25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.
Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.
Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.
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