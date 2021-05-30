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Canlı I Barcelona-Anadolu Efes Euroleague finali canlı anlatım izle!

THY Euroleague'de finalinde temsilcimiz ile karşı kaşıya geliyor. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor. Maçın canlı anlatımın haberimizden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Canlı I Barcelona-Anadolu Efes Euroleague finali canlı anlatım izle!

THY Euroleague'de final heyecanı yaşanıyor... Final maçında temsilcimiz , ile kozlarını paylaşıyor.

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1. PERİYOT OYNANIYOR: (Barcelona 17-13 Anadolu Efes)

HEDEF 25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

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