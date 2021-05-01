CANLI I Beşiktaş Hatayspor canlı anlatım izle! Lider Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik virajda
Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Lider Beşiktaş, zorlu Çaykur Hatayspor maçını kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. İşte şampiyonluk yarışını ilgilendirilen kritik maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
O İSİMLER GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Valentin Rosier ve Necip Uysal karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Hes Kablo Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen iki futbolcu, Rize deplasmanında görev yapamamıştı.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.
5 OYUNCU SAKAT
Siyah-beyazlı ekipte oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor. Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Gökhan Töre'nin son durumu maç saatinde belli olacak.
GALİBİYET GELİRSE ÖMER ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLECEK!
Süper Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek çıkış yakalayan Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi yapılan corona virüsü testleri sonucunda Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hafta boyu genç teknik adam ile birlikte çalışmalarını istekli bir şekilde sürdüren futbolcuların bu duruma çok üzüldükleri ve hocalarına Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet hediye etmek istedikleri öğrenildi. Bu durumla birlikte mutlak parolayı galibiyet ve 3 puan olarak belirleyen futbolcular, Hatay'a teknik direktörleri Ömer Erdoğan'ı güldürerek dönmek istiyor. Takım içinde birçok oyuncunun liderlik üstlendiği, teknik ekiple birlikte takımın kenetlendiği ve galibiyet için özel konuşmalar yapıldığı belirtildi. Kart cezalıları Isaac Sackey ve Mohammed Kamara, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemezken, sakatlığı süren Selim Ilgaz kafilede yer almayacak.
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