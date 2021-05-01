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CANLI I Beşiktaş Hatayspor canlı anlatım izle! Lider Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik virajda

'in 39. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Lider Beşiktaş, zorlu Çaykur Hatayspor maçını kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. İşte yarışını ilgilendirilen kritik maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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CANLI I Beşiktaş Hatayspor canlı anlatım izle! Lider Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik virajda

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞiKTAŞ: ERSIN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, LARIN

HATAYSPOR: MUNIR, POPOV, SANTOS, BILLONG, KATRANIS, RIBEIRO, AABID, BOUPENDZA, TRAORE, AKINTOLA, DIOUF

O İSİMLER GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren ve karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Hes Kablo Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen iki futbolcu, Rize deplasmanında görev yapamamıştı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, , ve 'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

5 OYUNCU SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sezonu kapattıkları açıklanan ve 'in yanı sıra tedavileri devam eden ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor. Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Gökhan Töre'nin son durumu maç saatinde belli olacak.

GALİBİYET GELİRSE ÖMER ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLECEK!

'in 38. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek çıkış yakalayan Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi yapılan corona virüsü testleri sonucunda Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hafta boyu genç teknik adam ile birlikte çalışmalarını istekli bir şekilde sürdüren futbolcuların bu duruma çok üzüldükleri ve hocalarına Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet hediye etmek istedikleri öğrenildi. Bu durumla birlikte mutlak parolayı galibiyet ve 3 puan olarak belirleyen futbolcular, Hatay'a teknik direktörleri Ömer Erdoğan'ı güldürerek dönmek istiyor. Takım içinde birçok oyuncunun liderlik üstlendiği, teknik ekiple birlikte takımın kenetlendiği ve galibiyet için özel konuşmalar yapıldığı belirtildi. Kart cezalıları Isaac Sackey ve Mohammed Kamara, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemezken, sakatlığı süren Selim Ilgaz kafilede yer almayacak.

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