Viral Galeri Viral Liste VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim döneminde de ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrenciler için burs başvurularını kabul etmeye hazırlanıyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek sağlayan VGM bursları, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce öğrencinin yüzünü güldürecek. Peki 2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 14:43
VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim döneminde de öğrencilerin en çok merak ettiği desteklerden biri olmaya devam ediyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs imkanı sağlayan VGM, burs başvuru tarihleriyle ilgili resmi açıklamayı henüz yapmadı. Ancak geçen yılki takvim yeni döneme dair ipuçları sunuyor.

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

2024 eğitim yılında ortaöğrenim öğrencileri için başvurular 1-15 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti. Yükseköğrenim öğrencilerinin başvuru dönemi ise 21-31 Ekim olarak belirlenmişti. 2025-2026 dönemi için benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Başvuru detayları ve kesin tarihler, VGM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?

VGM Burs Ödemeleri ve Süreleri

VGM tarafından burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencileri, bir eğitim yılı boyunca 9 ay boyunca burslarını almaya devam ediyor. Bu süre Ekim ayından başlayıp Haziran ayında sona eriyor. Yükseköğrenim öğrencileri ise burs ödemelerini Ekim-Mayıs ayları arasında, toplam 8 ay boyunca alabiliyor.

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?

2025 Yılı Burs Miktarları

2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere, burs miktarları şu şekilde belirlendi:

Ortaöğrenim öğrencileri için aylık 1.250 TL eğitim yardımı

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?

Yükseköğrenim öğrencileri için aylık 3.000 TL burs

Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencileri için aylık 3.000 TL burs

Burs ödemeleri her ayın 10'una kadar öğrencilerin Vakıfbank hesaplarına yatırılıyor.

2025-2026 zamlı VGM burs miktarları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

SON DAKİKA