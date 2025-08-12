VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim döneminde de öğrencilerin en çok merak ettiği desteklerden biri olmaya devam ediyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs imkanı sağlayan VGM, burs başvuru tarihleriyle ilgili resmi açıklamayı henüz yapmadı. Ancak geçen yılki takvim yeni döneme dair ipuçları sunuyor.