Güven Bana’da rekor ödül! Kazandıkları serveti eğitime bağışladılar

atv'nin sevilen yarışma programı Güven Bana, her Salı ve Perşembe akşamı izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı'nın sunumuyla 12 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol alan ünlü oyuncular Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer, yarışmaya kaldıkları yerden devam etti. Birbirinden zorlu soruları büyük bir özveriyle cevaplayan ikili, 15 soruluk yarışmada adım adım finale ilerledi. Yarışmanın ilerleyen dakikalarında karşılarına çıkan "çöl" temalı soru, hem stüdyoda hem de ekran başında izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.