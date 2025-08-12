Viral Galeri Viral Tıkla Güven Bana’da rekor ödül! Kazandıkları serveti eğitime bağışladılar

Güven Bana’da rekor ödül! Kazandıkları serveti eğitime bağışladılar

atv'nin sevilen yarışma programı Güven Bana, her Salı ve Perşembe akşamı izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı'nın sunumuyla 12 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol alan ünlü oyuncular Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer, yarışmaya kaldıkları yerden devam etti. Birbirinden zorlu soruları büyük bir özveriyle cevaplayan ikili, 15 soruluk yarışmada adım adım finale ilerledi. Yarışmanın ilerleyen dakikalarında karşılarına çıkan "çöl" temalı soru, hem stüdyoda hem de ekran başında izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 23:37
Güven Bana’da renkli anlar!

atv ekranlarının heyecan ve bilgi dolu yarışma programı Güven Bana, ünlü isimleri ve sürpriz anlarıyla izleyicilerine unutulmaz akşamlar yaşatmaya devam ediyor. 12 Ağustos Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde, Müge Anlı'nın sunumuyla sahneye çıkan Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer, hem bilgi hem de strateji becerilerini konuşturdu. Zorlu sorulara verdikleri yanıtlarla finale adım adım ilerleyen ikili, "çöl" sorusunda yaşanan keyifli diyaloglarla programda renkli anlar yaşattı.

Güven Bana’da renkli anlar!

BAL ARISI SORUSUYLA 1 MİLYONU GÖRDÜLER

13. sorunun ardından kasalarında 1 milyon 40 bin TL bulunan Kaynarca ve Yıldırımer, üç kategoriden (kolay–orta–zor) soruları seçerek 14. soruya ulaştı.

Güven Bana’da renkli anlar!

Kolay seviye soruyu tercih eden ikilinin karşısına "Bal arılarının toplam kaç gözü vardır?" sorusu çıktı.
Seçenekler şöyleydi:
A) 2
B) 3
D) 4
C) 5

Güven Bana’da renkli anlar!

Kısa süreli fikir ayrılığının ardından doğru cevabın 5 olduğuna karar veren yarışmacılar, bu yanıtla kasalarındaki ödülü 1 milyon 110 bin TL'ye çıkardı.

Güven Bana’da renkli anlar!

O SORUDA RİSK ALMADILAR

15. soruda verilen ilk ipucu "…dedesinin dedesinin dedesi kimdir?" oldu.

SON DAKİKA