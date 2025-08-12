Dünyanın gözü orada olacak! Rusya Alaska’yı ABD ’ye nasıl sattı? 7,2 milyon dolarlık pazarlık...

Ukrayna savaşını bitirmek üzere bir araya gelecek olan iki liderin görüşme yeri, kimsenin tahmin etmediği sürpriz bir yer olarak belirlendi. Şu ana kadar Trump birçok kez barış müzakerelerinin yürütüldüğü İstanbul'u, Putin ise Dubai'yi işaret ederken ABD Başkanı, görüşmenin Alaska'da yapılacağını açıkladı.

Çar II. Aleksandr, 1867'de petrol zengini toprakları ABD'ye sattı. Tüm dünya cuma günü Putin ile Trump arasında gerçekleşecek olan yüksek riskli zirvede, tarihi bağların daha da ısınmasına yol açacak mı sorusuna odaklanmışken Alaska'nın da tarihi merak ediliyor.