12 Ağustos 2025, Salı
Dünyanın gözü orada olacak! Rusya Alaska'yı ABD 'ye nasıl sattı? 7,2 milyon dolarlık pazarlık...
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik adımlar atacakları ilk yüz yüze görüşmelerini, 1867'de Moskova'dan Washington'a satılan Alaska'da gerçekleştirecek. Tüm dünyanın gözleri önümüzdeki cuma günü gerçekleşecek zirvedeyken Alaska'nın da tarihi merak ediliyor. Peki Rusya, Alaska'yı ABD'ye nasıl sattı?
Giriş Tarihi: 12.08.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 17:38