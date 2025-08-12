Kedinizin davranışları değişti mi? Uzmanlar açıkladı: Demans olabilir!
Son yıllarda yapılan çarpıcı bir araştırma, kedilerin insanlara benzer şekilde demans geliştirebildiğini ortaya koydu. Edinburgh Üniversitesi ve iş birliği yapılan çeşitli araştırma kurumları tarafından yürütülen bu çalışma, Alzheimer hastalığının anlaşılması ve tedavi yollarının geliştirilmesi açısından büyük umut vaat ediyor. Araştırma, kedilerin doğal yaşamlarında da insanlarda görülen Alzheimer benzeri beyin değişikliklerini yaşadığını ilk kez bilimsel olarak belgeledi.
