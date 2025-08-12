Kedinizin davranışları değişti mi? Uzmanlar açıkladı: Demans olabilir!

Kediler Alzheimer İçin Yeni Bir Model Sunuyor

Bilim insanları, kedilerin doğal ortamda bu hastalığı geliştirmesinin, daha önce genetik olarak değiştirilmiş laboratuvar hayvanlarında elde edilemeyen gerçekçi bir model oluşturduğunu belirtiyor. Bu durum, Alzheimer hastalığını anlamada ve tedavi geliştirmede yeni bir kapı aralıyor.

Dr. McGeachan, "Kediler, doğal olarak bu tür beyin değişikliklerini yaşadıkları için hastalığın ilerleyişi ve tedavi yöntemleri konusunda daha doğru veriler sunabilir" diyor. Böylece hem kedilerde görülen demansın yönetimi hem de insanlardaki Alzheimer tedavisinde yeni umutlar doğuyor.