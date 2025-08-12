Viral Galeri Viral Liste Kedinizin davranışları değişti mi? Uzmanlar açıkladı: Demans olabilir!

Son yıllarda yapılan çarpıcı bir araştırma, kedilerin insanlara benzer şekilde demans geliştirebildiğini ortaya koydu. Edinburgh Üniversitesi ve iş birliği yapılan çeşitli araştırma kurumları tarafından yürütülen bu çalışma, Alzheimer hastalığının anlaşılması ve tedavi yollarının geliştirilmesi açısından büyük umut vaat ediyor. Araştırma, kedilerin doğal yaşamlarında da insanlarda görülen Alzheimer benzeri beyin değişikliklerini yaşadığını ilk kez bilimsel olarak belgeledi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2025 11:43
Edinburgh Üniversitesi Royal (Dick) Veterinerlik Okulu'ndan Dr. Robert McGeachan liderliğindeki ekip, demans belirtileri gösteren 25 kedinin ölüm sonrası beyinlerini inceledi. Kedilerde gözlemlenen kafa karışıklığı, uyku bozuklukları ve artan seslenme gibi davranışsal değişiklikler insanların Alzheimer hastalığında sıkça rastlanan belirtilerle paralellik gösterdi.

Beyin incelemelerinde, Alzheimer hastalığında önemli rol oynayan toksik bir protein olan amiloid-beta'nın birikimi tespit edildi. Bu protein, sinapslarda birikerek beyin hücreleri arasındaki mesaj iletimini engelliyor ve hafıza ile bilişsel fonksiyonlarda gerilemeye neden oluyor.

Kediler Alzheimer İçin Yeni Bir Model Sunuyor

Bilim insanları, kedilerin doğal ortamda bu hastalığı geliştirmesinin, daha önce genetik olarak değiştirilmiş laboratuvar hayvanlarında elde edilemeyen gerçekçi bir model oluşturduğunu belirtiyor. Bu durum, Alzheimer hastalığını anlamada ve tedavi geliştirmede yeni bir kapı aralıyor.

Dr. McGeachan, "Kediler, doğal olarak bu tür beyin değişikliklerini yaşadıkları için hastalığın ilerleyişi ve tedavi yöntemleri konusunda daha doğru veriler sunabilir" diyor. Böylece hem kedilerde görülen demansın yönetimi hem de insanlardaki Alzheimer tedavisinde yeni umutlar doğuyor.

Alzheimer Araştırmalarına Yeni Perspektif

Araştırma, Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü, Wellcome Trust, California Üniversitesi ve İskoçya Beyin Bilimleri gibi prestijli kurumların desteğiyle gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular, sadece veteriner hekimlik değil, nöroloji ve insan sağlığı açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bilim dünyası, amiloid-beta birikiminin hafıza kaybı ve bilişsel düşüş üzerindeki etkilerini kediler üzerinden inceleyerek Alzheimer tedavisinde daha etkili stratejiler geliştirmeyi hedefliyor.

Evcil Dostlarımızın Sağlığına Yeni Yaklaşımlar

Araştırma, sadece insan sağlığı için değil, yaşlanan evcil hayvanların yaşam kalitesinin artırılması açısından da kritik önem taşıyor. Kedilerde demans, genellikle gözden kaçan bir sağlık sorunu olarak kalıyordu. Bu çalışma, evcil hayvan sahiplerine ve veteriner hekimlere bu konuda farkındalık kazandırırken, tedavi ve bakım süreçlerine yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor.

